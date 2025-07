Gigaüzletet kötött az Oracle és az OpenAI

A generatív mesterséges intelligenciával foglalkozó OpenAI körülbelül 4,5 gigawatt adatközponti teljesítményt tervez bérelni az Oracle felhőinfrastruktúra üzletágától a Stargate projekt keretein belül, mely az eddigi egyik legnagyobb, AI-fejlesztéshez fűződő felhős megállapodás. Az Oracle két napja sejtelmesen még csak annyit árult el, hogy egy rendkívül nagy értékű felhőszolgáltatási megállapodást kötött, mely évi több mint 30 millió dolláros értéket fog jelenteni 2028-as pénzügyi évtől kezdődően, akkor még meg nem nevezett partnerrel.

Az ügyhöz közel álló források megerősítették a Financial Times számára, hogy a megrendelő az OpenAI, mely az Oracle mellett továbbra is igénybe veszi majd eddigi fő partnere, a Microsoft Azure felhőjét, emellett időközben szerződéseket kötött a CoreWeave-vel és a Google-lel is - utóbbi cégnek még az egyedi TPU-it felhasználja.

A hírre rekordmagasságba szöktek az Oracle részvényei, majd szerdán tovább erősödtek, júniusban 32%-os volt az emelkedés. Az erős negyedik negyedéves pénzügyi eredményjelentés is megerősítette a Wall Street bizalmát, mely azt mutatta, hogy az Oracle jelentős profitra fog szert tenni az AI-nak köszönhetően. A vállalat múlt hónapban tájékoztatta róla a befektetőket, hogy a 2026-os évre az felhőinfrastruktúra-bevételek 70%-os növekedésére számít, és ez nem teljesen elrugaszkodott cél. Az Oracle teljes felhőinfrastruktúra-bevétele a 2025-ös pénzügyi évben 10,3 milliárd dollár volt, tehát az új megállapodás értéke majdnem háromszorosa annak ennek az éves bevételnek.

A ChatGPT 2022 év végi megjelenését követően az OpenAI rendszereinek számítási kapacitás igénye exponenciális mértékben nőtt, a cég pedig eleinte kizárólag az egyik legnagyobb befektetőnek számító Microsoft Azure felhős platformjára hagyatkozott annak kiszolgálása érdekében. Január végén jelentették be az amerikai Fehér Házban egy kifejezetten AI-fejlesztésekhez szánt adatközpont-rendszer kiépítését, aminek ambíciózus jellegét tükrözi már az elnevezése is, hiszen ez lesz a „The Stargate Project”, azaz a Csillagkapu Projekt. A kezdeményezésben olyan cégek vesznek részt egy közös szervezet keretében, mint a Softbank, az OpenAI, az Oracle és az MGX, akik a következő négy évben együttműködnek Donald Trump kormányzatával az 500 milliárd dolláros magánszektorbeli beruházás megvalósításában.

A beruházás keretében lényegében egy új AI-infrastruktúrát építenek ki az OpenAI számára az Egyesült Államokban, a tervek szerint az első körülbelül tíz tervezett adatközpontot Texas területén húzzák fel. Az OpenAI eddig kizárólag a Microsoft adatközpontjaira támaszkodhatott, de az egyre növekvő teljesítményigények kiszolgálásához a két cégnek fel kellett bontania kizárólagos szerződésüket, hogy más szervezeteket is be lehessen vonni a folyamatokba. A fejlesztő június végén jelentette be, hogy a Google felhős üzletágának szolgáltatásait is igénybe veszi a jövőben, és számítási kapacitást vásárolt a keresőcégtől.

Míg a hagyományos adatközpontok a tárolásra és az alapvető számításokra összpontosítanak, addig a kifejezetten AI-rendszerek képzésére kialakított létesítményekben erős GPU-konfigurációkra és AI-gyorsítókra van szükség, például az Nvidia H100-asaira, amelyeket kifejezetten az AI-modelleket kiszolgáló összetett mátrixszámításokhoz terveztek. a projekt keretén belül az Oracle állítólag 40 milliárd dollár értékben vásárolt be az Nvidia chipjeiből a texasi Abile-ben épülő egyik új adatközpont üzemeltetéséhez. Az Abilene-ben épülő létesítmény felhúzására irányuló projekt teljes összegét megnövelték 15 milliárd dollárra, és az összesen 875 hektáros kampusz nem kettő, hanem nyolc épületből áll majd. Ehhez az Oracle 15 évre veszi bérbe a telephelyet. Az adatközpont a tervek szerint 2026 közepére állhat működésbe, és 1,2 gigawatt teljesítményével a világ egyik legnagyobbjának számít majd.