Komoly matekozás ment a mobilpiacon az első félévben

Az idei első félévben akadt olyan szolgáltató, mely egyszerűsítette lakossági havi díjas előfizetéseinek kínálatát, máshol a beszéd-adat keresztfinanszírozás arányai változtak meg, illetve egy operátor esetében az árak is jelentősen csökkentek egyes új konstrukciók esetében. Az időszak legnagyobb durranása mégis az volt, hogy a távközlési cégek a Nemzetgazdasági Minisztériummal (NGM) történt egyeztetést követően vállalták, hogy legalább egy évig eltekintenek az inflációkövető díjkorrekciótól.

Amint arra az NMHH kutatása felhívja a figyelmet, ezt mindhárom nagy mobilcég másként kezelte. A Yettel már március elsejével megemelte árait 3,7%-kal, majd ezeknek a csomagoknak az értékesítését még ugyanebben a hónapban lezárta, helyettük újak kerültek a kínálatba. Májusban pedig a díjkorrekció mértékével megegyező, egy évig tartó, az érintetteknek automatikusan járó kedvezményt vezetett be. A Telekom januárban bejelentette, hogy 2025‑ben 3,7%-os áremelést hajt végre, amit be is vezetett, majd a NGM tárgyalások után ezt visszavonta. A One pedig a májusra beígért inflációkövetést függesztette fel 2026. július elsejéig.

Bár a szolgáltatók kommunikációjában egyes esetekben előrevetítették, hogy készülnek, vagy éppen már rendelkeznek más, az előfizetők költségeinek csökkentésére alkalmas konstrukciókkal, a félév során bevezetett új ajánlatok végül az árazást tekintve kevés érdemi változást hoztak.

Ez persze nem jelenti azt, hogy az új tarifák szerkezetének kialakításakor ne ment volna a háttérben komoly matekozás.

A szolgáltatók közül elsőként - még a kormányzattal folytatott egyeztetések előtt - a Yettel Magyarország újította meg részlegesen postpaid kínálatát, mellyel a megelőző évben bevezetett díjcsomagok közül 6 tarifa tartalmát módosította. A hatóság összefoglalója alapján kijelenthető, hogy az új díjcsomagok jellemzően több leforgalmazható adatot, de kevesebb lebeszélhető percet tartalmaznak, vagyis valamelyest változott a beszéd-adat keresztfinanszírozási arány a szolgáltató Prime tarifái esetében.

A Magyar Telekom április 11-én hozott új postpaid csomagokat, a szolgáltató tehát ezzel szakított addigi gyakorlatával, legalábbis ami az időzítést illeti, hiszen a cég korábban jellemzően a tárgyév szeptemberében, az új iPhone-széria piacra kerülését követő időszakban alakította át lakossági mobiltarifa-portfólióját.

Egyben az április volt a választékot tekintve a legnagyobb változtatás a moduláris felépítésű tarifák 2017-es bevezetése óta: A korábbi négy hangcsomag helyett április közepétől már csak három, a nyolc adatcsomag helyett pedig csak négy érhető el a Telekom választékában, ráadásul ebből kettő korlátlan adatforgalmat kínál, vagyis a korlátlan (adat) ajánlatok szerepe még hangsúlyosabbá vált a Telekom kínálatában.

A One Magyarország csak a negyedév végére változtatott az lakossági havi díjas ajánlatain. A cég egyrészt minden ügyfél számára elérhetővé tette a havi 9990 Ft-ba kerülő, eredetileg januárban megjelent Xtra díjcsomagot, emellett két új tarifa is bekerült a One kínálatába, Mini 3 GB és Midi 5 GB néven. Az újonnan bevezetett csomagok nagyon hasonlítanak a korábbi konstrukciókra, a Mini csomag esetében csak az elnevezés és az árazás változott (az új ajánlat 1000 Ft-tal olcsóbb), a tartalom nem. Az új Midi csomag 1 GB‑tal kevesebb adatot tartalmaz, mint az elődje és a le- és feltöltési sebessége sem 10, hanem csupán 5 Mbit/s, viszont 2100 Ft-tal kevesebbe kerül havonta.

A következő időszak legfontosabb kérdése, hogy az ősszel végleges formájában összeálló, a Digi-t immár cégjogi szinten is magába integráló One Magyarország milyen további lépéseket tervez, illetve tud tenni a piacszerzés érdekében.

A vállalat menedzsmentje korábban több alkalommal is világossá tette, hogy a hosszútávú cél a piacvezető szerep elérése, ettől azonban a mobilszegmensben nagyon messze van a szolgáltató, mely a díjcsomagok sávszélességének jelentős korlátozását alapul véve feltételezhetően komoly műszaki/kapacitás kihívásokkal is küzd.

A Telekom számára továbbra is óriási fegyvertény, hogy a cég szolgálja ki a magyar lakossági havidíjas ügyfelek csaknem felét, ugyanakkor a vállalat az utóbbi időszakban valamelyest veszített korábbi, technológiai innovátor lendületéből - a hatóság által üzemeltetett mérőrendszer szerint például a Yettel Magyarország hálózata a versenytársakkal összehasonlítva lényegesen nagyobb kapacitással rendelkezik mind 4G- mind 5G rétegen.

A Yettel azonban csak mobilhálózatára támaszkodhat, míg a két versenytárs fix-mobil csomagajánlatokkal tudja magához vonzani az ügyfeleket. A csomagajánlatok tekintetében az őszi One-Digi egybeolvadás várhatóan további muníciót biztosít majd a 4iG Csoport birtokában lévő távközlési cég számára, ami mindkét nagy versenytársat a korábbi években megszokottakhoz képest nagyobb kihívások elé állíthatja.