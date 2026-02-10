PC-ken is elérhető a DÁP digitális aláírás funkciója

A Digitális Állampolgárság Programban (DÁP) regisztrált felhasználók 2024 év vége, 2025 eleje óta a programhoz fejlesztett mobilapplikációval használhatták a platformot minősített digitális aláírásra, mely ingyenesen tette lehetővé számukra, hogy teljes bizonyító erejű magánokiratot hozzanak létre egyetlen tollvonás nélkül.

Ez a funkció mostantól asztali és hordozható PC-ken, böngészőfelületen keresztül is használható a dap.gov.hu/ugyintezes/digitalis-alairas linken keresztül, az eddig jórészt a kormányzati ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók ismertetésére korlátozódó Digitális Állampolgár weboldalon.

A webes digitális aláírás használatához ugyanakkor továbbra is szükség van a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásra (ezzel azonosítja magát a felhasználó, illetve ezzel kell beolvasni az aláíráshoz szükséges QR-kódot is), aktív digitális állampolgárságra és érvényes aláírótanúsítványra.

Az aláírt dokumentumokat a folyamat részeként le kell tölteni a számítógépre, azokat nem tárolja a szolgáltatás.

Az alkalmazásban létrehozott digitális aláírással ellátott dokumentumok ugyanolyan teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülnek, mint a kinyomtatott és kézzel aláírt dokumentumok, így Magyarországon és az Európai Unióban minden államigazgatási szereplőnek, cégnek és magánszemélynek el kell fogadnia.

Fontos kitétel, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a szolgáltatást csak magánszemélyek használhatják dokumentumok digitális aláírására, cég nevében eljárva az aláírás nem érvényes.

Bár jogi személyek számára számos cég kínál digitális aláírási lehetőséget, magánszemélyek esetében már jóval szűkebb a választék az elérhető szolgáltatásokat, szolgáltatókat illetően. Az egyik legismertebb, magánszemélyek számára ingyenes szolgáltatást nyújtó piaci szereplő a Gattyán-birodalomhoz tartozó Netlock Kft., mely applikáción és webes felületen keresztül egyaránt biztosít digitális aláírási lehetőséget.