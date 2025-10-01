Létrejött a 4iG infrastruktúra-olvasztótégelye

Minden puzzle a helyére került a mai nappal a 4iG Csoport távközlési üzletágában, így a szolgáltatócégek integrációja mellett a tervek szerint megvalósult az infrastruktúra-elemek egy cégbe szervezése is - jelentette be a vállalat ma délelőtt.

Az új entitás, a 2Connect Kft. egy nemzetközi minták alapján létrehozott vállalat lesz, mely kizárólag nagykereskedelmi, vezetékes távközlési és infokommunikációs infrastruktúra-szolgáltatásokat nyújt majd partnerei számára.

A közlemény részletezi, hogy vállalat portfóliójának része többek között a nagykereskedelmi adatátvitel, a bérelt vonali és IPVPN megoldások, a TV-jel tranzit, a sötétszálas és WDM-alapú hálózat, valamint az infrastruktúra-bérlet és az adatközponti infrastruktúra szolgáltatások (kolokáció, terület alapú szerverelhelyezés). A 2Connect 12 földrajzilag elkülönülő adatközpontban – köztük TIER III minősítésű létesítményben – biztosítja a szolgáltatásokhoz a magas rendelkezésre állást.

A vállalat országos lefedettségű hálózata 330 csomóponton és 11 határátlépési ponton keresztül közvetlen kapcsolatban áll a nemzetközi adatforgalmi útvonalakkal, valamint a több mint 9000 kormányzati végpontot, több mint 100 kábeltévé-társaságot és a hazai mobilszolgáltatói piacot is kiszolgálja.

A cég Magyarországon közel 42 ezer kilométeres optikai hálózattal, 15 ezer mikrohullámú végponttal és közel 6500 négyzetméternyi adatközponti kapacitással rendelkezik, gerinchálózata pedig a vállalat megfogalmazása szerint "összeköti Európa keleti és nyugati gazdasági szereplőit".

A 2Connectbe a 4iG távközlési szolgáltatója, a One által használt mobilkommunikációs infrastruktúra ugyanakkor nem került át. A hálózat passzív elemei (jellemzően tornyok, helyszínek) így továbbra is a Vodafone Csoporthoz tartozó Vantage Towers birtokában vannak, míg az aktív infrastruktúra komponensek, így elsősorban a maghálózat a One birtokában van.