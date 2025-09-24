Idén is streamfláció: megint drágul a Disney+

Úgy tűnik, a Walt Disney Company nem töri meg saját hagyományait, és az idei már a harmadik egymást követő év lesz, hogy ősszel emelkednek a Disney+ streamingszolgáltatás csomagjainak árai. A magyar előfizetőket ugyan ez egyelőre nem érinti, de az amerikai piac után nem sokkal a többi régiót is érinteni szokta a szokásos drágulás.

Október 21-től az amerikai felhasználók választott csomagtól függően akár 20 százalékkal többet fizethetnek: a reklámokkal támogatott (és hazánkban nem elérhető) olcsóbb ajánlat havi 10 helyett 12 dollárba fog kerülni, míg a reklámmentes prémium konstrukció 16 dolláros havidíja helyett már 19 dollárral lehet számolni. Az éves csomag 160 dollárról 190 dollárra drágul. Magyar árakban még nem lehet tudni, hogy ez mennyit jelenthet majd hivatalosan, de hazánkban két reklámmentes csomag választható, a havonta 2990 forintba kerülő Standard, valamint a 4890 forintos Prémium.

Az utóbbi évek akvizícióinak köszönhetően a Disney portfóliójába több streamingszolgáltatás tartozik, így nem csak a Disney+ előfizetőket érinti a változás, hanem a Hulu, az ESPN Select, a Hulu+ Live TV ajánlatait is, de a magyar felhasználóknak ezzel szintén nem kell számolni, mert ezek sem elérhetőek nálunk.

Ugyan az áremelések már alapjáraton nem népszerűek az előfizetők körében, a bejelentés időzítése sem nevezhető szerencsésnek. A Disney tulajdonában lévő ABC a múlt héten jelentette be, hogy felfüggeszti az USA-ban népszerűnek számító Jimmy Kimmel Live! showműsor gyártását arra hivatkozva, hogy nem szeretné tovább fokozni az országban kialakult feszült helyzetet. Kimmel talkshowja körül azután alakult ki PR-katasztrófa, hogy a műsorvezető megjegyzéseket tett Charlie Kirk feltételezett gyilkosára, amivel kivívta a Trump-kormányzat egyik tisztviselőjének ellenszenvét, ennek a nyomásnak engedve szabta ki az ABC a retorziót a műsorvezetőre.

Kimmel elhallgattatására válaszul a nézők egy része lemondta Disney+ előfizetését, és a múlt hét során tiltakozásokat szerveztek a Disney ellen a cég irodái előtt, miközben több mint 400 művész állt Kimmel mellé egy támogató nyílt levélben. Ennek hatására a streamingszolgáltatás a napokban bejelentette, hogy visszatáncol, és kedd este visszatérhet a műsor az ABC képernyőjére.

Az elmúlt években más szórakoztatóipari szolgáltatások előfizetései is folyamatosan drágultak. A Disney legutóbb épp egy éve, 2024 októberben emelt, ahogy azt 2023-ban és 2022-ben is tette. A cég üzletága csak a tavalyi év harmadik negyedévében vált nyereségessé a 2019-es novemberi debütálást követően.