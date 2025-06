Elindult a Telekomnál a DÁP-alapú hitelesítés

Az első közműszolgáltatókat (többek között az MVM-et és több vízműszolgáltatót) követően mostantól már a telekommunikációs szolgáltatóknál is lehetőség van a Digitális Állampolgár programhoz csatlakozott előfizetőknek úgynevezett hitelesített fiókot létrehozni, illetve a platformhoz tartozó applikációval bejelentkezni. A rendszert a szektor szereplői közül elsőként a Magyar Telekom integrálta online ügyfélszolgálati felületébe.

A programhoz a vonatkozó jogszabály értelmében a távközlési piaci összes szereplőjének kötelező csatlakoznia, erre a lehetőség június 1-je óta nyitott. A közműszolgáltatók és a távközlési szektor szereplői mellett kötelezettek például a nagyobb pénzügyi szolgáltatók, kereskedelmi bankok is - lapunk információi szerint utóbbiak közül az OTP Bank áll a legjobban az integrációs folyamattal.

A Magyar Telelkom online ügyfélszolgálatán eddig telefonszámmal, e-mail címmel és Facebook-loginnal lehetett bejelentkezni, ehhez csatlakozik mostantól a DÁP-login, melynél a megjelenő QR-kódot szokásos módon a DÁP-applikációval kell beszkennelni, majd az appban jóváhagyni a bejelentkezést.

A telekommuikációs szolgáltató saját mobilappjában egyelőre nincs lehetőség DÁP-os bejelentkezésre, ez a fejlesztés azonban értesüléseink szerint heteken belül megérkezhet az appba.

Az első DÁP-os belépést követően a hitelesített fiók létrehozásához a rendszer bekéri az előfizető két személyes adatát (személyi igazolvány száma, anyja neve), ezt követően van lehetőség a meglévő Telekom-fiók és a DÁP-os login összevonására a fiók hitelesítési adatainak megadását követően. A DÁP-loginnel elérhető hitelesített fióknál újdonság továbbá, hogy az online ügyfélszolgálaton módosíthatóvá váltak az előfizető személyes adatai.

Fontos, hogy a személyes ügyintézés során a Telekom üzletekben egyelőre továbbra sincs lehetőség a személyazonosság igazolására a DÁP-applikációval, erre legalább az idei negyedik negyedévig kell várni.

Amennyiben az előfizetői adatokban bármilyen változás áll be, a mostani csatlakozástól függetlenül eddig is lehetőség volt arra, hogy az e-bejelentő kormányzati honlap szolgáltatásával a személyes adatok (pl. lakcímváltozás, névváltozás) automatikusan szinkronizálódjanak a közmű- és távközlési szolgáltatók (többek között a Telekom) adatbázisaiban szereplő rekordokkal. Ez a DÁP-logintől független funkció, ugyanakkor az e-bejelentő felületére - több száz kormányzati felület mellett - DÁP alkalmazással is be lehet jelentkezni.