Többről szólhat a Google és az Apple barátsága

Az Apple eddig sem leplezte, hogy a továbbfejlesztett Siri megjelenését az AI-megoldások fejlesztése során fellépő nehézségek hátráltatják. Tavaly nyáron reppent fel először a híresztelés, hogy a segítség a Gemini modellt fejlesztő Google oldaláról érkezhet, és a cupertinóiak akár évi egymilliárd dollárt fizethetnek a riválisnak azért, hogy átmenetileg kisegítse őt a Siri „agyának" fejlesztése során.

A két vállalat a héten hivatalosan is bejelentette a többéves együttműködést, és bár számos kérdés megválaszolatlan maradt, cserébe újabb részletek derültek ki. Többek közt az egyezség hatóköre, ami a korábban véltnél kiterjedtebb: a Google Gemini modellek nemcsak az új Sirit hajtják majd, hanem az Apple Intelligence funkciók fejlesztéséhez is alapot adnak.

Fontos pontosítás, hogy nem maga a Gemini fog futni az iPhone-okon - a jövőbeli Apple Intelligence funkciókat működtető úgynevezett Apple Foundation modellek betanításának alapját fogják adni a Google technológiái és modelljei, és akár még arra is van esély, hogy a hivatalos bejelentések után az Apple többé nem is fogja hangsúlyozni a Geminit. Bár a kijelentés kevés részletet tartalmaz, de a jelek szerint a Google nem férhet hozzá az Apple felhasználói adataihoz sem. Az már nem titok, hogy ez lesz a technikai alapja az idén megjelenő, személyre szabottabb Sirinek is.

A vélhetően befektetőknek tetszelgő bejelentés után a Google anyacége, az Alphabet a hétfői kereskedésben csatlakozott a négybilliós klubhoz, melybe eddig kizárólag technológiai multiknak sikerült beverekedniük magukat, egy kivétellel a mesterséges intelligencia kapcsán felélénkült piaci ralinak köszönhetően. A további menetelést egyelőre nem is nagyon veszélyezteti semmi, a Google az Apple-lel kötött megállapodásnak köszönhetően továbbra is erősítheti pozícióját a Microsofttal és az OpenAI-jal szemben, ráadásul utóbbival ellentétben a cégnek szinte korlátlan tőke áll a rendelkezésére a Gemini és egyéb AI-rendszerek továbbfejlesztésére.

A Google komoly előnyhöz juthat idén egy nemrég bejelentett másik partnerséggel is a Samsung segítségével: a dél-koreai elektronikai óriás a tervek szerint idén kétszer annyi okostelefon szoftverébe ágyazza be valamilyen formában a Gemini-t, ami masszív, 800 milliós potenciális bázist feltételez, csak 2026-ban.

Az Apple hónapok óta dolgozik azon, hogy az AI-jal támogatott Sirit végre útnak indíthassa. Tavaly márciusban el kellett halasztani a bevezetést, melynek dátumát különösebb magyarázat nélkül 2026-ra tolta ki. Az eddigi információk alapján a Siri átdolgozott verziója tavasszal érkezhet, és a legfontosabb fejlesztések közt várható, hogy az asszisztens a különböző alkalmazásokon belül az eszközön tárolt információk segítségével tud végrehajtani feladatokat a felhasználó kérésére. A gyakorlatban így lehetséges lesz például, hogy a Sirit megkérhessük egy ismerős által ajánlott podcast letöltésére, vagy egy repülőgép-járat követésére, mindezt a lokális adatok alapján.