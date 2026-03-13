18 év után távozik az Adobe első embere

Több mint 18 év után távozik vezérigazgatói posztjáról Shantanu Narayen, akinek vezetése alatt az Adobe olyan kulcstermékeit sikerült a kreatívok munkájának szerves részévé tenni, mint a Photoshop, az Illustrator, a Premiere Pro és az InDesign. Narayen egy ideig még aktív marad utódja kijelöléséig, akinek munkáját a későbbiekben az igazgatótanács elnökeként fogja támogatni.

Az Adobe a bejelentéssel egyben közölte a friss első negyedéves pénzügyi jelentését, mely kétszámjegyű növekedést mutat összbevételben, és a kiemelt lábnak számító előfizetésekkel generált bevételekben is. Ezek ugyan biztató jelek, a cég számára mégis kemény kihívás megőriznie pozícióját az AI-által támogatott termékek piacra kerülésével, melyek csökkentik a belépési küszöböt a kreatív tervezésben.

A vállalat 6,4 milliárd dolláros negyedéves rekordbevételt könyvelt el, ami 12 százalékos növekedést jelent éves szinten, a nettó nyereség 1,9 milliárd dollár volt. Az előfizetési díjakból származó bevétel 13 százalékkal nőtt éves szinten. További impozáns számokat mutat még a jelentés: a generatív AI-folyamatokhoz felhasznált kreditek 45 százalékos negyedéves növekedést produkáltak, és csak a videók generálásához szánt kreditek száma nyolcszorosára nőtt éves viszonylatban. Az Adobe ügyfelei láthatóan egyre inkább élnek az AI-funkciók lehetőségével, ennek levét viszont a stock fotók értékesítéséért felelős üzletág issza meg, melynek növekedése lelassult.

A távozás okát nem fejtette ki a vezető, de a találgatások közt olvasni arról szóló vélekedéseket, hogy a szakember már nem érezhet magában ambíciót a vállalat AI-korszakba való áttereléséhez, mivel a jelentett számok nem igazán adnak okot arra, hogy új vezérigazgatót jelöljenek ki.

Narayen távozásának hírére 7 százalékot estek a vállalat részvényei, mivel a vezetőváltás bizonytalabb helyzetet jelez egy olyan időszakban, amikor az AI-fejlesztésekre, partnerségekre és felvásárlásokra költött összegek egyre csak nőnek az erős piaci versenyben. Grace Harmon, az Emarketer elemzője szerint a befektetők valószínűleg főként azt figyelhetik a közeljövőben, hogy az új vezetőnek sikerül-e a jó eredményeket megtartva kivitelezni az agresszív befektetéseket a növekvő versenyhelyzetben.

Az Adobe részvényei idén már körülbelül 22%-ot estek a 2025-ben elkönyvelt 21%-os esést követően, ami a befektetők aggodalmát tükrözi a cég AI-stratégiájával és kilátásaival kapcsolatban.