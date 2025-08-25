A Google Gemini is hajthatja az új Siri agyát

Az Apple szoftverfejlesztésért felelős vezetője, Craig Federighi hónap elején beszélt a cég dolgozói előtt a Siri továbbfejlesztéséről és az elhúzódás okairól. Mint kiderült: az eredeti terv, a hibrid architektúra létrehozása minőségi okok miatt esett kútba, a jelenlegi ütemben pedig egy teljesen új architektúra létrehozásán dolgoznak a fejlesztők. A Bloomberg iparági forrásokkal ellátott szakértője, Mark Gurman már júliusban felfedte, hogy a cupertinói cégnél komolyan felmerült, hogy az OpenAI vagy az Anthropic segítségét kéri az AI-alapú Siri fejlesztésében, annak árán is, hogy lazítson az eddigi zárt, saját fejlesztésekre alapuló stratégián.

Máshonnan érkezhet azonban a támogatás, méghozzá az Apple nagy riválisa, a Google oldaláról, ami igazából annyira nem is meglepő: Craig Federighi, az Apple operációs rendszereiért felelős vezető a tavalyi fejlesztőknek tartott konferencián már említette, hogy más, speciális feladatokra szolgáló AI-modelleket is szeretne hozzáadni az Apple Intelligence keretrendszerhez. A két cég közti tárgyalások a Google technológiájának AI Siri asszisztenshez való felhasználásáról azonban még korai szakaszban jár, a keresőcég mindenesetre megkezdte egy olyan modell betanítását, amely az Apple Private Cloud Compute szerverein futna. Gurman információi szerint még hetek kérdése, hogy a vállalat döntést hozzon arról, hogy külső partnerrel oldja meg a helyzetet, vagy marad a házon belüli fejlesztés mellett. A belső fejlesztésű modellt Linwood, míg a külsős AI-variánst Glenwood kódnéven említik a jelentések, a cég ezt a két opciót versenyezteti egymással, hogy kiderüljön, melyik lesz végül a Siri motorja.

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

Az Apple hónapok óta dolgozik azon, hogy az AI-jal támogatott Sirit végre útnak indíthassa, miután márciusban el kellett halasztani a bevezetést, melynek dátumát különösebb magyarázat nélkül 2026-ra tolta ki. Az eddigi információk alapján a Siri átdolgozott verziója jövő tavasszal érkezhet, és a legfontosabb fejlesztések közt várható, hogy az asszisztens a különböző alkalmazásokon belül az eszközön tárolt információk segítségével tud végrehajtani feladatokat a felhasználó kérésére. A gyakorlatban így lehetséges lesz például, hogy a Sirit megkérhessük egy ismerős által ajánlott podcast letöltésére, vagy egy repülőgép-járat követésére, mindezt a lokális adatok alapján.

A bíróság tavaly augusztusban hozott elsőfokú ítéletében megállapította, hogy a Google versenyellenes megállapodásokkal monopóliumot épített ki az online keresőszolgáltatások piacán. Az eljáró bíró, Amit Mehta az ítélet indoklásában többek között kiemelte, hogy a Google különösen a partnerekkel (elsősorban okostelefon-gyártók) kötött exkluzív megállapodásoknak köszönhetően tudott domináns szerepbe kerülni, mégpedig úgy, hogy éveken keresztül csillagászati összegeket fizetett különböző piaci szereplőknek, így többek között például az Apple-nek, hogy a keresője alapértelmezett legyen az adott eszközön és/vagy szoftverben. A bíróság a héten dönt majd arról, hogy mit ír elő a Google számára annak érdekében, hogy a monopolhelyzetet feloldja, így felmerült egyebek mellett a fenti exkluzív megállapodások tiltása és bizonyos részlegek, szolgáltatások kikényszerített értékesítése is.