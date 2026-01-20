A C# a 2025-ös év programozási nyelve a TIOBE listáján

A C# végzett első helyen a programozási nyelvek népszerűségét mutató TIOBE IT tanácsadó cég 2025-ös évet összegző ranglistáján, ami az elmúlt három évben másodszor történik meg. A TIOBE havonta elemzi a húsz legnépszerűbb programozási nyelvet az interneten, és januárban ítéli oda a címet az előző évre. Ezt a címet az a nyelv kapja, amely az előző évhez képest a legnagyobb relatív növekedést érte el, tehát nem feltétlenül a legnagyobb piaci részesedést.

A C# népszerűsége az év során 2,94 százalékkal nőtt népszerűsége az index sajátos kalkulációja alapján. A C-nek 2,13 százalékot sikerült erősödnie, és stabilan tartja helyét a fejlesztési ökoszisztémában, különösen a vállalati backend rendszerekben, a játékfejlesztésben (Unity), vagy a modern mikroszolgáltatás-architektúrákban. A Tiobe szerint a C# folyamatosan fejlődik, már nem pusztán Windows-orientált technológia: a .NET platform és eszköztámogatás révén keresztplatformossá vált, így Linux, macOS és konténer környezetben is erős. A nyelv nyílt forráskódúvá válása tovább ösztönözte az adaptációt.

A 2026 januárjában publikált januári index szerint a top nyelvek helyezés szerint az alábbiak szerint alakulnak: Python (22,61%), C (10,99%), Java (8,71%), C++ (8,67%), C# (7,39%), JavaScript (3,03%), Visual Basic (2,41%), SQL (2,27%), Delphi/Object Pascal (1,98%), R (1,82%). C és C++ helyet cseréltek az előző évhez képest, míg R és Perl is jelentős előrelépést mutatott, különösen az adat elemzés és tudományos számítások területén. Az év nagy meglepetése a Perl előtretörése, mely a 32. helyről a 11. helyre ugrott, így visszatért a top 20-ba. Az R szintén visszaszerezte helyét az első tíz helyezett között, köszönhetően az adattudomány és a statisztikai adatelemzés területén való elterjedtsége miatt.

A TIOBE index egy olyan képletre épül, amely számos aggregátorból gyűjt adatot, többek közt a vezető keresőmotorokban, például a Google-ban, a Yahoo-ban és a Bingben, valamint a Wikipedia-hoz hasonló webhelyeken végzett kereséseket is figyelembe veszi. Noha többen is szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy így valóban mérhető-e egy programozási nyelv népszerűsége, rálátást nyújt arra, hogy a fejlesztői közösség figyelme hova irányul. A közösségi index emellett a mérnököktől, tanfolyamoktól, külső gyártóktól szerzett adatokat veszi figyelembe.

Ezért többen is szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy így valóban mérhető-e egy programozási nyelv népszerűsége, de az index rálátást nyújt arra, hogy a fejlesztői közösség figyelme hova irányul, segíthet az arról való döntésben, milyen programozási nyelvet lehet érdemes alkalmazni/tanulni. Az iparági trendeket érdemes több forrásból is követni, de a Tiobe Index továbbra is hasznos tükör lehet a nyelvek relatív visszhangjáról az online világban.