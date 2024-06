TIOBE: Helyet cserélt a C++ és a C

Megjelent a TIOBE Index 2024. június havi kimutatása, mely szerint a C++ helyet cserélt a C-vel, előnyére a második helyen, ami első alkalommal fordul elő a havi kimutatásokban. A magas szintű, objektumorientált nyelvnek eddig még nem sikerült előznie a C-t. Paul Jansen, a TIOBE Software vezérigazgatója szerint az elmúlt években is aktívan fejlődő nyelv fő erőssége a teljesítmény és a skálázhatóság, többek közt ezért töretlen és növekszik a népszerűsége a beágyazott rendszerek, játékok és pénzügyi szoftverek fejlesztőinek körében.

A nyelv népszerűségének kiugrása már látszott a 2023 elején kiadott éves összegzésben is, amin a C++ végzett első helyen, amiért a legnagyobb mértékben sikerült (4,62%) növelnie népszerűségét az év során, de a havi kimutatásokban eddig sosem előzte a C-t. A múlt év júniusához viszonyítva egyébként mind a C, mind a C++ népszerűsége esett egy kicsit, a C mínusz 3,14 százalékkal, míg a C++- csak mínusz 1,33 százalékkal. A Python első helyét biztosan őrzi, míg a Java a negyedik helyen.

Érdekesség még ezen felül, hogy a Go és a Rust a valaha volt legmagasabb pozícióikat érték el a 7. és a 17. helyen. Februárban a Go harmadszor került vissza a TIOBE top tíz helyezettje közé. Eddig legfeljebb a nyolcadik, mostanra viszont már a hetedik helyen landolt, ami az eddigi legjobb eredmény, tavaly júniusban még a 14. helyen állt. A PHP viszont drámai hanyatlást mutat, 2024 áprilisában a 17. helyre esett vissza, és bár enyhe fellendülés után most a 15. helyen áll, a Rust készen áll beelőzni.

A Rust először 2020 márciusában került be a TIOBE Top 20-ba, majd 2023 júniusában ismét a 20. helyen végzett. Mostanra már a 17. helyre, az eddigi legmagasabb pozíciójába küzdötte fel magát. Az utóbbi időszakok statisztikái alapján népszerűsége valószínűleg csak tovább fog emelkedni, és nem csak a PHP-t, hanem a Scratch, a MATLAB és az Assembly nyelveket is maga mögé utasítja.

A TIOBE index egy olyan képletre épül, amely számos aggregátorból gyűjt adatot, többek közt a vezető keresőmotorokban, például a Google-ban, a Yahoo-ban és a Bingben, valamint a Wikipedia-hoz hasonló webhelyeken végzett kereséseket is figyelembe veszi. Noha többen is szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy így valóban mérhető-e egy programozási nyelv népszerűsége, rálátást nyújt arra, hogy a fejlesztői közösség figyelme hova irányul. A közösségi index emellett a mérnököktől, tanfolyamoktól, külső gyártóktól szerzett adatokat veszi figyelembe.

