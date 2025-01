A Python a 2024-es év programozási nyelve a TIOBE listáján

A Python végzett első helyen a programozási nyelvek népszerűségét mutató TIOBE index 2024-es évet összegző ranglistáján, miután az év során 9,3 százalékkal nőtt népszerűsége az index sajátos kalkulációja alapján. Ez lényegesebben magasabb, mint a többi vezető nyelvé, a Java esetében 2,3 százalékot, a JavaScriptnek 1,4 százalék sikerült erősödnie. A Python ezzel már negyedik alkalommal foglalja el a vezető helyet, korábban ez 2021-ben, 2020-ban és 2018-ban fordult elő.

Ezen felül két másik érdekes mozgást lehetett észrevenni: a C nyelv sokat vesztett népszerűségéből (-2,59 százalék), így beelőzte C++ és a Java-t, melynek elsődleges oka az lehet, hogy sok beágyazott szoftverrendszerben a C-t felváltja a C++ alkalmazása. Ezen felül a PHP láthatóan tartósan kiesett a top tízes lista helyezettjei közül, miközben erősödik a Go. 2024 során nagy figyelem övezte a Rustot és a Kotlint, előbbivel kapcsolatban a jelenlegi számok alapján úgy tűnik, hogy bár a memóriabiztonságos nyelvet egyre többen használják, nem sikerül annyira elterjedtté válnia, mint a legnépszerűbb nyelveknek. A Kotlin esetében nem történt áttörés, ráadásul kiesett a top 20-ból.

A TIOBE szerint két ígéretes fiatal nyelvet lehet kiemelni: a Rust versenytársa, a Zig a 149. helyről a 61. helyre jött fel, míg a mindössze két éve megjelent Mojo a 194. pozícióból a 68. helyre ugrott.

A Python erősödését a GitHub is jelentette 2024 végén, az éves jelentés szerint már nem a JavaScript a GitHub leggyakrabban használt programozási nyelve, miután első alkalommal fordult elő, hogy első helyre lőtt ki a 2019 óta második helyen szereplő, Java-t maga mögé utasító Python. Python erősödése egyben arra utal, hogy az open source közösségben is meghatározóbbá vált a használata a hagyományos szoftverfejlesztésen túl, többek közt az adattudósok körében és az AI-hoz kapcsolódó fejlesztések kapcsán nőtt meg a projektek száma.

A TIOBE index egy olyan képletre épül, amely számos aggregátorból gyűjt adatot, többek közt a vezető keresőmotorokban, például a Google-ban, a Yahoo-ban és a Bingben, valamint a Wikipedia-hoz hasonló webhelyeken végzett kereséseket is figyelembe veszi.. A közösségi index emellett a mérnököktől, képzésektől, beszállítóktól szerzett adatokat veszi figyelembe. Noha többen is szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy így valóban mérhető-e egy programozási nyelv népszerűsége, rálátást nyújt arra, hogy a fejlesztői közösség figyelme hova irányul

segíthet az arról való döntésben, milyen programozási nyelvet lehet érdemes alkalmazni/tanulni.