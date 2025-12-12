Félig mosolyoghat, félig sírhat az Apple szeme

Az amerikai fellebviteli bíróság részben hatályon kívül helyezte az Apple ellen korábban kiszabott szankciókat az Epic Games ellen vívott hosszas perben, de ez nem jelenti azt, hogy a vállalat fellélegezhet. A fellebbviteli bíróság egyben visszaküldte az ügyet az alsóbb fokú bírósághoz, melynek következő lépésként újra kell értékelnie az App Store-ban szedett jutalék indokolt mértékét és a további végrehajtási intézkedéseket. Ez a fejlemény további jogi vitákhoz vezethet, akár a legfelsőbb bírósági felülvizsgálatig is juthat az ügy.

A két cég jogi csatározása 2020 augusztusában kezdődött, amikor az Apple váratlanul eltávolította a Fortnite-ot az App Store-ból arra hivatkozva, hogy az Epic Games saját fizetési rendszerének bevezetése ellentétes a felhasználó szabályzattal. Az Epic a Fortnite bannolására válaszul beperelte a cupertinói céget, és azt kérte a bírótól, mondja ki, hogy az Apple versenyellenes gyakorlatot folytatott a külső fizetési lehetőségek tiltásával.

A fordulópontot a szövetségi bíróság áprilisi ítélete hozta meg, mely kimondta, hogy az Apple nem tagadhatja meg egy alkalmazás jóváhagyását pusztán azért, mert az külső fizetési linket tartalmaz, illetve nem szedhet jutalékot az ilyen tranzakciók után. Ezután júniusban a legfelsőbb bíróság elutasította az Apple arra irányuló kérését, hogy függessze fel a szövetségi bíró végzésének kulcsfontosságú részeit, amely előírja az iPhone-gyártó számára, hogy tegye nyitottabbá az App Store-t a versenytársak előnyére.

Friss fejlemény, hogy a fellebbviteli bíróság aktuális álláspontja szerint az áprilisi bírói végzés egyes elnagyolt részeit módosítani kell. Az iOS alkalmazásokon kívüli tranzakciókra vonatkozó mindenféle jutalék felszámolása például különösen problémásnak tűnik, mert „nem áll arányban a kereslet-alappal”. A bíróság szerint az Apple-nek jogában áll méltányos, tehát ésszerű mértékű jutalékot szedni az alternatív fizetési opciókra irányuló linkeken keresztül végzett vásárlások után – de ennek mértékét majd egy külön folyamatban kell meghatározni. A bíróság kiemelte, hogy a jogorvoslati eszközöknek a tényleges károkra és a verseny korlátozására kell irányulniuk, nem pedig büntető jellegűeknek kell lenniük. Ezért az áprilisi tiltást módosítani szükséges.

Az Apple számára tehát részlegesen kedvezett a fellebviteli bíróság, de a korlátozások nagy része érvényben marad. A cég köteles engedélyezni a fejlesztők számára, hogy alkalmazásaikban külső fizetési opciókra mutató linkeket helyezzenek el. Ez komoly változást jelent az iOS ökoszisztémában, ahol korábban kizárólag az Apple saját fizetési rendszere volt használható. Emellet továbbra is fenntartják a bírák azt a megálapítást, hogy a cég megsertette a korábbi bírósági rendelkezéseket, amikor túl drága jutalékokat és technikai korlátokat alkalmazott a külső fizetési opciók mellett.

Az Epic Games vezetője, Tim Sweeney kommentárja szerint a bíróság döntése meg fogja akadályozni az Apple-t abban, hogy indokolatlanul nagy díjakat (megfogalmazás szerint „junk fee-t”, azaz szemétdíjat) szabjon ki a fejlesztőkre, így a döntés a fogyasztók és a fejlesztők javát is szolgálja.