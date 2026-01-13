Újabb technológiai cég törte át a négybilliós álomhatárt

A Google anyacége, az Alphabet a hétfői kereskedésben csatlakozott a négybilliós klubhoz, melybe eddig kizárólag technológiai multiknak sikerült beverekedniük magukat, egy kivétellel a mesterséges intelligencia kapcsán felélénkült piaci ralinak köszönhetően.

Az Alphabet konkrétan az Nvidia-t, a Microsoftot és az Apple-t követi a sorban, melyek közül az első kettő tavaly júliusban ért el a négyezer milliárd dolláros piaci tőkeértékhez, az Apple pedig először októberben. A klubból azóta mind az Apple mind a Microsoft kiesett, az Nvidia értéke viszont tovább nőt, a cég jelenleg 4,49 billió amerikai dollárt ér.

Az Alphabet papírjai tegnap 331,86 dolláros árfolyamon zárták a kereskedési napot, az 1%-os emelkedés jórészt annak köszönhető, hogy a felek hivatalosan is bejelentették, hogy az Apple újratervezett Siri-jének alapját a Gemini mesterséges intelligencia modell adja majd.

A vállalat jelenlegi helyzetéhez hozzájárult a tavalyi, kifejezetten erős év is, mely többek között az AI-modellek jelentős fejlődését hozta a Google-nél, emellett a cégnek úgy tűnik, sikerült kivédekeznie azokat a kritikus jogi procedúrákat, melyek akár a vállalat feldarabolásával is járhattak volna. Ennek köszönhetően a papírok árfolyama 2025-ben 65%-ot emelkedett - ilyen mértékű növekedésre utoljára 2009-ben, a világválságot követő évben volt példa a cégnél.

A további menetelést egyelőre nem is nagyon veszélyezteti semmi, a Google az Apple-lel kötött megállapodásnak köszönhetően jelentős mértékben erősíteni tudja pozícióit elsősorban a Microsofttal és az OpenAI-jal szemben, ráadásul utóbbival ellentétben a cégnek szinte korlátlan tőke is a rendelkezésére áll a Gemini és egyéb AI-rendszerek továbbfejlesztésére.