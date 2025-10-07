Appok épülnek a ChatGPT-be

Idei DevDay eseményén több bejelentéssel is próbált a fejlesztők kedvére tenni az OpenAI vélhetően abban a reményben, hogy sikerül feljebb tornáznia bevételét, és fedezni az AI-szolgáltatások fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez szükséges anyagi forrásokat. A harmadik alkalommal megrendezett eseményen Sam Altman vezérigazgató közölte a friss hivatalos számokat, többek közt, hogy mostanra már 4 millió fejlesztő használta az OpenAI eszközeit a munkája során, emellett több mint 800 millió ember használja heti szinten a ChatGPT-t, és a cég percenként több mint hatmilliárd tokent dolgoz fel az API-kon keresztül.

Bár Altman nem tért ki rá külön, de ezek az eredmények még nem elegendőek a nyereséghez: a The Information korábbi jelentése szerint az OpenAI 4,3 milliárd dollár bevételt produkált 2025 első felében, ami 16 százalékos növekedést jelent a 2024-es egész évre vonatkozó bevételhez viszonyítva, emellett jelentősen több, 13,5 milliárd dolláros nettó veszteséget könyvelt az egy évvel korábban jelentett 3,1 milliárd dolláros veszteség után. Az OpenAI egyelőre még nem erősítette meg ezen számok hitelességét.

Altman nyitóbeszéde szerint soha nem volt jobb időszak alkalmazások fejlesztésére az OpenAI segítségével, kiemelve a Codex kódolóasszisztens általános elérhetőségét, a GPT-5 Pro API debütálását, és egy új szolgáltatást, az Apps alkalmazásfejlesztő készletet (SDK), mellyel lehetővé válik támogatott alkalmazások meghívása a nevük említésével a ChatGPT felületén keresztül. Például ha egy terméktervezési folyamat során a chatbottal való kommunikációban úgy fogalmaz a felhasználó, hogy „Figma, készíts ebből a vázlatból egy diagramot”, akkor a Figma app reagál és végrehajti a kérést. A befektetők éberségét mutatja, hogy a prezentáció után a Figma részvényei 16 százalékkal emelkedtek.

A felhasználók számos feladatot hajthatnak végre természetes nyelven történő kommunikációval, például lejátszási listák létrehozását, grafikák generálását, ingatlanhirdetések keresését kérhetik, vagy akár online kurzusokat érhetnek el a csevegőfelület elhagyása nélkül, a többek közt Spotify, a Canva, a Zillow, a Figma és a Coursera támogatásának köszönhetően. A Spotify értelemszerűen lejátszási listákat tud generálni vagy podcastokat javasolni a felhasználói preferenciák alapján, míg a Canva prezentációkat, posztereket vagy közösségi média grafikákat hozni létre a ChatGPT promptok alapján.

Az OpenAI egyelőre nem osztott meg részleteket a Canvával, a Zillow-val, a Spotify-jal és a kiemelt többi alkalmazás fejlesztőjével kötött bevételmegosztási megállapodásokról. Az új SDK egy mélyebb elkötelezettséget jelez a cég részéről a partnerként említett cégek és alkalmazáskészítőkkel való együttműködés iránt, de láthatóan ez lehet a kulcsa annak, hogy a felhasználók a ChatGPT-n belül maradjanak.

Az OpenAI láthatóan az alkalmazások közti kommunikáció erősítésére fókuszál, ami több érdekes kérdést is magával hoz az alkalmazásfejlesztők számára. Az SDK a rivális Anthropic által bevezetett nyílt forráskódú szabványra, a Model Context Protocolra (MCP) épül, és amennyiben a fejlesztők részt kívánnak venni a rendszerben, metaadatokat kell beállítaniuk, amelyek tájékoztatják a ChatGPT-t az alkalmazásuk funkcióiról, létre kell hozniuk és összekapcsolniuk egy MCP-kiszolgálót a ChatGPT-vel való kommunikáció kezeléséhez.

Az integrációs folyamatot ösztönözheti, hogy a ChatGPT felhasználói bázisa újabb jelentős elérési csatornát jelenthet számukra - a harmadik félen keresztüli terjesztése azonban egyben kiszolgáltatottabbá is teszi a fejlesztőket. Altman bejelentésekor hangsúlyozta, hogy a fejlesztők számára lehetőség lesz a bevételszerzésre, beleértve a chatboton keresztüli vásárlást is, de ezzel kapcsolatban még később várhatóak konkrétumok.

Az OpenAI még idén fogadja az első kérvényeket az alkalmazások felülvizsgálatára és publikálásra, de egy szűrőrendszer mellett fogja elbírálni az appokat. Így az elsődlegesen hirdetéseket, hosszú formátumú tartalmakat vagy összetett munkafolyamatokat megjelenítő alkalmazások nem fognak zöld utat kapni. Az appintegrációk a ChatGPT Business, Enterprise és Edu előfizetők számára lesznek elérhetők, de az Európai Unióban élő felhasználóknál egyelőre még nem indul el a bevezetés.

Az OpenAI elindított egy alkalmazáskeresőt is, ami amolyan appáruházként teszi böngészhetővé az elérhető szolgáltatásokat. A Google Play és az App Store mintájára kiemelt helyre kerülnek azok az alkalmazások, amelyek megfelelnek a magasabb dizájn- és funkcionalitási előírásoknak. A vállalat a következő hónapokban további szolgáltatások hozzáadását tervezi, többek között az Ubert, a Targetet, a DoorDasht, a Pelotont, a Tripadvisort és az AllTrailst említette a bemutatón.