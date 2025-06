Változások jönnek az európai App Store-ban

Módosít az Apple az európai App Store szabályzatán és újragondolta jutalékrendszerét annak érdekében, hogy elkerülje a Brüsszel által áprilisban kiosztott gigabírság kifizetését. A cupertinóiak és az Európai Bizottság már két hónapja tárgyal az 500 millió eurós bírság kiosztása után, mivel a cég jogsértő tevékenységeivel megsértette a nemzetközösség digitális piacokra vonatkozó jogszabályának, azaz a Digital Markets Act-nek (DMA) a rendelkezéseit.

Az Apple esetében a fejlesztők számára irányadó szerződési feltételek minősültek potenciálisan jogsértőnek, mivel azok nem tették lehetővé az alkalmazásokban bármiért fizető vagy az alkalmazásokat vásárló felhasználók számára az ingyenes (jutalékmentes) alternatív fizetési lehetőség felé való terelést. A múlt hét csütörtökön bejelentett intézkedések célja főként, hogy az Apple elkerülje a bírság mértékének emelkedését, ami elérheti a napi világpiaci bevétel öt százalékát is.

A bizottság következő lépésként értékelni fogja, hogy az Apple módosított feltételei elégségesek-e a DMA-nak való megfelelés szempontjából, mely folyamat során kiemelt figyelmet fektet a piaci szereplők és az ügyben érdekelt harmadik felek véleményére a döntés meghozatalához. A cég szóvivője szerint a vállalat ugyan együttműködik a bizottsággal, azonban nem ért egyet továbbra sem az elvárásokkal, ezért fellebbezni tervez, amit július 7-ig kell megtennie.

Az új előírások egy bonyolultabb jutalékrendszert eredményeznek, de alapvetően nem térnek el teljesen a korábbi főbb szabályoktól, melyeket kifogásolt a bizottság, és nem isl feltétlen járnak vele jobban a fejlesztők. A digitális piacokról szóló törvény értelmében a fő cél az, hogy az Apple több választási lehetőséget biztosítson az alkalmazásfejlesztőknek az alkalmazásaik terjesztésére és népszerűsítésére vonatkozóan. Az újabb lazítással az európai régió fejlesztői számára megnyílik a lehetőség, hogy az iOS operációs rendszerre tervezett alkalmazásokat az App Store-on kívül is szélesebb körben terjesszék.

A módosítás értelmében a fejlesztők már nem csak saját weboldalaikon, hanem külső oldalakon, más alkalmazásokban és alternatív alkalmazásboltokban is hirdethetnek. Az appokban nem csak statikus link helyezhető el, de több URL-re is mutathatnak, átirányításokkal és nyomkövetési paraméterekkel együtt, személyre szabott megjelenéssel. Ekkor viszont a fejlesztőre egy másik, alternatív üzleti megállapodás lesz érvényes, ami magával hoz egy kezdeti beszerzési díjat (tranzakciók után egységesen százalék a bevételből), a piactér szolgáltatásai díjat, és a Core Technology Commission (CTC) jutalékot is.

Az App Store Services, a piactér szolgáltatási díj alapvetően két utat nyújt a fejlesztőknek, akik a kevesebb jutalék és a kiterjedtebb funkcionalitás között választhatnak. Az App Store alapvető szolgáltatásait (terjesztés, biztonsági funkciók) igénylő fejlesztőknek csak 5 százalékot jutalékot kell fizetniük. 13 százalékos jutalék fizetéséért cserébe érhetők el olyan kényelmi funkciók, mint az automatikus frissítések, az automatikus letöltések, keresési javaslatok, alkalmazásbolton belüli promóciók, értékelések és vélemények megjelenítése, valamint a fejlesztői marketingeszközök. Még ezen felül pedig ott a CTC jutalék, ami további 5%-ot jelent. 2026 január elsejétől ezek a feltételek váltják fel a korábbi Core Technology Fee-t (CTF), ami 0,5 dollárt jelent minden telepítés után évente.