Az okostelefon-piacon okozhat turbulenciákat az Nvidia

A memóriaárak emelkedése nem látszik megtörni, sőt, egyes elemzések szerint egy hosszú folyamatnak az elején jár csupán az iparág. A Counterpoint Research rövid távú előrejelzése mindenesetre nem sok jót sejtet, a kutatócég szerint a memóriaárak csak a negyedik negyedévben átlagosan 30%-kal nőhetnek majd, a jövő év első hónapjaiban pedig további 20%-os drágulás várható. Ez ráadásul az éves szinten prognosztizált 50%-os áremelkedésre rakódik majd rá.

A Counterpoint elemzői szerint a legnagyobb hiány a ma már technológiailag túlhaladottnak tekinthető LPDDR4 chipek esetében várható, miután a legtöbb memóriagyártó kapacitásait az AI-adatközpontokba kerülő fejlettebb megoldásokra csoportosította át.

Ez máris jelentősen megborította a piaci árazást a kutatócég szerint, hiszen míg a szerverekbe szánt DDR5 chipek ára jelenleg nagyjából 1,5 dollár gigabitenként, addig az elsősorban fogyasztói elektronikai eszközökbe passzoló DDR4 memóriákért gigabites egységekben már 2,1 dollárt kérnek. Eközben a legfejlettebb, AI-szuperszámítógépekben dolgozó HBM3e chhipeknél 1,7 dollár a gigabitenkénti ár.

A korábbi viszonylagos egyensúlyi helyzetet tovább boríthatja, hogy az Nvidia nemrég felvásárlóként jelent meg az LPDDR memóriachipek szegmensében, miután bizonyos szervermegoldásokba energiahatékonysági mutatói miatt jobb megoldásnak bizonyultak, mint az ECC-s DDR5 memóriák (miközben a hibajavítást CPU-szintre szervezte a cég).

A jelenség rendkívül rosszul érintheti az okostelefon-piac szereplőit, ahol a gyártók nagy mértékben támaszkodnak az LPDDR4 memóriákra. Az Nvidia ugyanis rövid- és akár középtávon akkora volumenben vásárolhat be ebből a memóriatípusból, mint egy nagyobb okostelefon-gyártó, ennek a keresletnek a kiszolgálására pedig végképp nincsenek felkészülve a memóriapiaci szereplők - vélik a Counterpointnál.