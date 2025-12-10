Fontos M2M/IoT kompetencia került a 4iG-hoz

Újabb kritikus adatkommunikációs szolgáltatások kerülhetnek a 4iG Csoport tulajdonába: a vállalat tegnap tőzsdei közleményben jelentette be, hogy megvásárolja a Mobil Adat Kft. 90%-os tulajdonhányadát. A cég a hazai M2M/IoT szegmens meghatározó szolgáltatója, egyben az LTE450-es mobilhálózati szolgáltatás nyújtója.

A tőzsdei közlemény szerint az akvizíció célja, hogy stratégiai IoT/M2M és távközlési kompetenciákkal bővítse a 4iG Csoport digitális szolgáltatási ökoszisztémáját - különös tekintettel az online pénztárgépek, automaták, e-töltők és okosmérők adatkommunikációjára -, valamint erősítse a Mobil Adat Kft. és a 4iG Csoport informatikai és távközlési szolgáltatásai közötti kereskedelmi és technológiai szinergiákat.

A tranzakció lezárását és a menedzselt adatátviteli szolgáltatások integrációját követően a 4iG Csoport - a digitális infrastruktúra teljes értékláncát lefedve - képessé válik a szenzoroktól az adatközpontig terjedő, teljes körű IoT-megoldások biztosítására.

lte450-es kommunikációt használó okosmérők

Az akvizíció egyik, ha nem a legértékesebb eleme az LTE450-es mobilhálózati szolgáltatás megszerzése, pontosabban visszaszerzése, melyet eredetileg az MVM NET Zrt. épített ki és kezdett üzemeltetni 2016-ban jelentős késedelmet követően, melyért a szakhatóság több tízmillió forintnyi pénzbírságot szabott ki a cégre. A cég 2021-ben az Antenna Hungária kezébe került, melyben aztán 2022-ban szerzett többségi tulajdont a 4iG.

Az LTE450-es hálózati infrastruktúra helyzetével kapcsolatos következő hír 2024 tavaszán érkezett, ekkor jelent meg a kormány azon határozata, melyben a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.-t jelölte ki 2024. május 1-től az LTE450-es mobil adatkommunikációs hálózat kizárólagos üzemeltetőjének. Az MVM NET jogutódja ezzel lényegében a honvédség lett a fennálló bérleti szerződésekből fakadó jogosultságok és kötelezettségek tekintetében.

Ezen az infrastruktúrán nyújt szolgáltatást a mostani akvizíció tárgyát képező, 2012-ben alakult Mobil Adat Kft., mely kezdetben az online pénztárgépekre megjelenő jogszabályi előírásoknak megfelelően kínált komplex informatikai és mobilkommunikációs szolgáltatást a pénztárgép és AEE (Adóügyi Ellenőrző Egység) gyártóknak.

A cég emellett a One Magyarország viszonteladó partnereként kínál Narrowband IoT és CAT-M szolgáltatásokat ügyfelei részére.