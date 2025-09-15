Kína szerint versenyjogot sértett az Nvidia

Megsértette a kínai versenytörvényt az Nvidia, amikor 2020-ban felvásárolta az izraeli Mellanoxot - állapította meg előzetes döntéshozatali eljárásában a kínai versenyhatóság, az Állami Piaci Szabályozó Hatóság (SAMR). A mostani döntéssel a vizsgálat a következő szakaszába léphet, melynek vége az amerikai cég helyi árbevételének 1-10% -át elérő bírság lehet.

Az ominózus felvásárlás csak az érintett piacok versenyhatósági engedélyezését követően jöhetett létre, az SAMR szerint azonban az amerikai cég nem tett eleget az ügylet lezárásának feltételéül szabott kötelezettségeinek. A hatóság ugyanakkor ennél konkrétabb információkat nem hozott nyilvánosságra, az ügy ugyanakkor feltételezhetően csak eszközként szolgál arra, hogy Kína az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások során kedvezőbb alkupozícióba hozza magát.

Az ázsiai ország és az Nvidia évek óta egyfajta se veled, se nélküled kapcsolatban vannak, mert bár az Egyesült Államok tiltja a legfejlettebb technológiák kínai exportját, az Nvidia egy-egy, kifejezetten a helyi piaci szereplőknek célzott termékkel mégis éves szinten dollár tízmilliárdos nagyságrendű bevételt realizál.

Jensen Huang, az Nvidia első embere ezért tavasszal és nyár elején különösen élénk lobbitevékenységbe kezdett a Fehér Házban és a kínai iparági szereplőknél egyaránt. A világ legértékesebb cégének első embere többször is találkozott Donald Trump amerikai elnökkel, akit arról igyekezett meggyőzni, hogy ha az USA a kínaiakat erőből próbálja elzárni a technológiáktól, az csak a kínai szereplők erősödéséhez fog vezetni.

Kína, illetve a technológiai iparág helyi szereplői ezzel együtt - jelenleg még - erősen rá vannak utalva az amerikai gyártó termékeire, mivel a belföldi gyárak kihozatala még nem teszi lehetővé a honi piac nagy volumenű ellátását.

Az SAMR hétfői bejelentésének időzítése sem véletlen, hiszen a két ország közti kereskedelmi tevékenységről - különös tekintettel a félvezetőipar termékeire - éppen hétfőn kezdődtek tárgyalások Madridban.