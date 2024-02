Egyik szem sír, a másik nevet a Meta metaverzum-csapatánál

Olyan téren nem történt különösebb változás a Metánál, hogy továbbra is dollármilliárdokat éget el negyedévente a metaverzumra, de most csatlakozott a képbe az Apple által jelentett versenyveszély a Vision Pro képében. A közösségi óriás csütörtökön közzétett negyedik negyedéves eredményjelentése szerint a VR- és metaverzum fejlesztésekkel foglalkozó Reality Labs 4,65 milliárd dolláros működési veszteséget könyvelt el, ami az elemzők által előre vetített 4,26 milliárd dollárnál is több.

A számláló tehát nem mutat túl jó helyzetet: 2020 óta a részleg több mint 42 milliárd dollárt költött, és ez a negyedév az eddigi legdurvább. A társaság nem kozmetikázza a helyzetet, éves viszonylatban továbbra is a költségek növekedését jósolja a termékfejlesztési munkálatok miatt. A bevétel viszont egymilliárd dollárra nőtt szemben az egy évvel korábbi 727 millió dollárral, ami pozitívum, és részben a tavaly ősszel debütált Quest 3 VR headsetnek és a Ray-Ban Meta okosszemüvegnek köszönhető.

Mindeközben az Apple is piacra dobta első kevertvalóság-headsetét: az Apple Vision Pro pénteken került forgalomba, lényegesebben drágábban a Meta hardverénél. Míg a cupertinóiak 3500 dollárra árazták az újító eszközt, a Meta 500 dollárért kínálja a legújabb headsetét.

A Circana kutatócég szerint a VR és AR headsetek és szemüvegek eladásai 2023-ban globálisan csaknem 40%-kal csökkentek, 664 millió dolláros piacot jelentett az év során, ami az elemzők szerint az új, standalone VR-headsetek hiánya miatt alakulhatott így, a mostani év fellendülést hozhat ilyen téren.

Távolabb lépve a Reality Labs-től, a Metának összességében erős negyedéve volt: éves szinten 25 százalékos növekedéssel 40,1 milliárd dollár bevételről és 14 milliárd dolláros nettó profitról számolt be az utolsó negyedévre, ami 21 százalékkal több a harmadik negyedéves profitnál. A cég beszámolt egy fontos mérőszámról is, a Facebook felhasználói bázisa 2,1 milliárd napi aktív felhasználóra (DAU) nőtt. Ez az utolsó alkalom viszont, hogy ezt a számot megosztja a vállalat, a későbbiekben nem fog friss adatokat közölni a legnépszerűbb közösségi oldal felhasználói számának alakulásáról. A Threads szénája jól áll: az európai nyitás után már havi 130 millió felhasználója van, szemben a tavaly őszi 100 millióval.