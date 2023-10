A metaverzum-csapatot is nyirbálja a Meta

Ezúttal a Meta virtuális valósággal és metaverzummal foglalkozó divíziója, a Reality Labs számíthat leépítésekre a „hatékonyság évében” – írja a Reuters a céghez közel álló forrásokra hivatkozva. A vezetőség a részlegen belül dolgozó Facebook Agile Silicon Team (FAST) nevű egység erőforrásait tervezi optimalizálni, amely a jövőbeli Quest headsetek, AR headsetek és egyéb más AR-VR technológiákba szánt egyedi szilíciumchipek fejlesztésével foglalkozik, ezzel kívánva csökkenteni kitettségét más gyártók komponenseinek, például a jelenleg használt Qualcomm Snapdragon XR2 chipektől.

A döntést a nemrég bejelentett Quest 3 október 10-re tervezett piacra dobása előtt hozta meg a vállalat, és egyelőre nem tudni, hogy a közel 600 fős csapatból hány mérnököt érint az intézkedés. A FAST részleg újrastrukturálására cégen belül már azóta számítottak a dolgozók, hogy a Meta év elején új vezetőt nevezett ki az egység élére.

A lépés arra utal, hogy a vállalat előtérbe helyezi a rövidtávú költségcsökkentést a hosszútávú előnnyel szemben, amit a saját chipek jelentenek. Mark Zuckerberg, a közösségi óriás vezérigazgatója már 2021-ben beszélt arról, hogy egyedi chipet tervez készíteni a Quest 3-hoz és annak jövőbeli iterációihoz, de időközben elvetette a tervet, illetve 2022 elején leállította saját operációs rendszere, az XROS fejlesztését is.

Hogy a lépés hosszútávon miként befolyásolja a Reality Labstől kikerülő termékeket, egyelőre nem tudni. A cég múlt héten tartott Connect nevű éves eseményén jelentette be a Quest 3 kevert valóságos headset, ami elődjéhez képest nagyobb felbontású kijelzőkkel és teljesítménnyel csábítja a felhasználókat. A headset 110 fokos látószöggel, jobb lencsékkel rendelkezik, a két darab LCD kijelző egyenként 2064 x 2208 felbontást produkál szemenként és 90Hz-es, illetve 120Hz-es képfrissítés jellemzi, miközben belül egy Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 chip dolgozik, ami a Meta szerint felére csökkenti a töltőképernyők idejét.

Annak ellenére, hogy a Meta drága, a Ray-Bannel közösen kiadott Stories okosszemüvege nem volt különösebben nagy sikersztori, újabb generáció érkezik a 2021-es kiadás után, ami ezúttal már elhagyja a "Stories" márkanevet (most már egyszerűen Ray-Ban Meta Smart Glasses), és szintén októberben kerül piacra. Ezen a két terméken felül a cég továbbá okosórával párosítható AR-szemüvegeket tervez fejleszteni a jövőben, amiből legkorábban jövőre lehet látni bármit is.

A Meta tavaly november óta 21 ezer munkahelyet szüntetett meg, márciusban Zuckerberg úgy nyilatkozott, hogy az idei leépítések nagyrésze tavasszal történik, de akár az év végéig is eltarthat a változások végrehajtása. A cég által „hatékonyság évének” nevezett 2023-as év a társaságnál jelentős strukturális átalakításokat és költségcsökkentési intézkedéseket hoz, ami a negyedéves eredmények szerint valóban kedvezőbb számokat eredményeznek. A Reality Labs ezzel szemben továbbra is égeti a dollárokat, a cég prognózisa szerint a metaverzum-divízió veszteségei idén 14,3 milliárd dollárra rúghatnak, meghaladva a 2022-es évre elkönyvelt mínusz 13,72 milliárd dollárt is.