Beszállt az ASML a Mistralba

A chipgyártási folyamatoknál világszerte használt levilágítóberendezések első számú gyártója, a holland ASML múlt héten vezető befektetőként mintegy 1,3 milliárd eurót pumpált a Mistral AI-ba, ezzel a francia mesterséges intelligencia startup immár egyértelműen a legnagyobb európai AI-megoldásszállítóvá vált, melynek a hollandok lettek a legnagyobb részvényesei.

Az 1,3 milliárd dolláros befektetés adja a Mistral legújabb, C sorozatú finanszírozási körének a legnagyobb hányadát - a franciák ebben a körben összesen 1,7 milliárd eurót vontak be sikeresen. A mostani körrel a Mistral értéke meghaladja a 10 milliárd eurót.

A Reuters tudósítása szerint az ASML az összegért cserébe helyet kért magának az AI-startup igazgatótanácsában.

A befektetés mindkét cég számára komoly előnyökkel járhat, illetve hozzájárulhat ahhoz, hogy Európa technológiai szuverenitása erősödjön, ezzel párhuzamosan az amerikai és kínai technológiai befolyás csökkenjen a kontinensen.

Az ASML számára az ügylet a chipgyártáshoz használt berendezések hatékonyságának, illetve a termelési folyamatnak a javítását eredményezheti a Mistral AI-megoldásainak köszönhetően, emellett a cég a mesterséges intelligenciát újabb termékek fejlesztése során is felhasználhatja.