A Telekommal összefogva számolna le a GIRO a banki csalókkal

A digitalizáció előrehaladtával egyre többféle és nagyobb volumenű pénzforgalmi tranzakció zajlik valós időben, a pénzforgalmi tér tárul, míg a bankok csak a saját tranzakciós adataikra látnak rá. Noha a magyarországi elektronikus pénzforgalomban elenyésző, mindössze hat-nyolc ezrelék közötti a visszaélések aránya, az elmúlt években növekvő tendencia volt megfigyelhető. A magyarországi elektronikus pénzforgalom továbbfejlesztésével a következő időszakban még szélesebb körben válhatnak elérhetővé vadonatúj fizetési megoldások még azokon a kereskedelmi helyeken is, ahol eddig a készpénz dominált.

A központi infrastruktúrákat működtető GIRO Zrt. ezért az elektronikus pénzforgalom biztonságának növelését célzó Központi Visszaélésszűrő Rendszert (KVR) alakít ki, amiről első alkalommal már tavaly beszélt a cég, most viszont a Magyar Telekom közleményéből derül ki, hogy a távközlési vállalat cég is részt vesz a munkában.

Gonda Gábor, a Telekom vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettese szerint a pénzügyi szektorban ugyanaz zajlik, mint a kibertérben: a biztonsági szempontból egyre ellenállóbb infrastruktúra helyett a támadások a leggyengébb láncszem, amik a felhasználó ellen irányulnak.

A senior horizonton túl: a staff meg a többiek Senior tapasztalati szint fölött van még pár egzotikus lépcsőfok, illetve a mögöttük rejtőző elvárások. Senior tapasztalati szint fölött van még pár egzotikus lépcsőfok, illetve a mögöttük rejtőző elvárások.

A senior horizonton túl: a staff meg a többiek Senior tapasztalati szint fölött van még pár egzotikus lépcsőfok, illetve a mögöttük rejtőző elvárások.

A Magyar Nemzeti Bank jogszabályi előírásait követve döntött úgy a GIRO Zrt., hogy újfajta szűrési technológiát honosít meg az átutalásokkal kapcsolatos visszaélések megelőzésére. A szolgáltatás nem kiváltani fogja a banki csalásszűrő rendszereket, hanem kiegészíti és segíti azokat. Mivel a bank csak a saját tranzakciós adatait látja, segítséget jelenthet, hogy a Központi Visszaélésszűrő Rendszerben nem csak a bankok közötti utalások lesznek követhetők, hanem kötelező lesz minden banknak a bankon belüli utalások adatait is eljuttatni a GIRO (Bankközi Klíring Rendszer) irányába.

Mit lehet tudni eddig a KVR-ről?

A KVR hosszú távú célja az ügyfelek által használt valamennyi, visszaélésszűrés szempontjából releváns fizetési művelet KVR-be történő becsatornázása és központi vizsgálata - fogalmaz a GIRO.

A KVR mesterséges intelligencia segítségével, valós időben értékeli a tranzakciók csalási kockázatának mértékét, melynek eredményéről szintén valós időben visszajelzést küld a bankoknak, így olyan többlet információk szolgáltatásával támogatja az intézményeket, amelyek a hitelintézetek saját elemzéseiből nem állíthatóak elő. Ugyan a rendszer AI-alapú lesz, de képes lesz szabály alapú utasítások követésére is.

Lényegében egy scoring rendszer, ami a csalások valószínűségét fogja értékelni és pontozni. A visszajelzések és a minél pontosabb adatok révén a visszaélsek szűrése folyamatosan hatékonyabbá válhat – írta a FintechZone a tavaly év végén megrendezett BankTechShow-n tartott előadás alapján.

Jogszabályi kötelezettség lesz minden banknak, hogy a fraud (visszaélés) gyanús tranzakciókról, illetve a megvalósult visszaélésekről adatot szolgáltasson a KVR felé.

A GIRO rendszere idővel kiegészítő támogatásokkal is kívánja segíteni a bankokat, például hálózatelemzéssel, szokáselemzéssel, magatartás és frekvencia vizsgálattal, ügyfélcsoport-szintű elemzésekkel.

Mivel a pénzügyi visszaélések sokszor kapcsolódnak nemzetközi utalásokhoz, a KVR fejlesztésénél az is szempont volt, hogy – a szigorú adatvédelmi szabályok betartása mellett – hosszabb távon a rendszer ezeket is megfelelően tudja kezelni. Ezért belátható időn belül ezek is bekerülnek a KVR adatbázisába – írja a Telekom közleményében.

Mikor jön?

Az első fontos mérföldkő jövőre lett kitűzve: legkésőbb 2025. július 1-jétől minden azonnali átutalást kötelezően ezen a rendszeren kell átfuttatni, így bekerül a Központi Visszaélésszűrő Rendszerbe. Egy évvel később, 2026. július 1-től a rendszer növekedése a cél, és hogy már minden forint átutalás átmenjen a KVR-en, beleértve az IG1 és IG2 tranzakciókat is. A deviza alapú, határon átnyúló tranzakciók 2027. július 1-től kerülnek be a KVR adatbázisába.