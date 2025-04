Óriásit nőtt a Google Gemini, de ez még mindig kevés

Megkezdődtek az első meghallgatások a Google elleni trösztellenes per jóvátételi szakaszában, melynek eredménye akár a cég egyes részlegeinek, termékeinek kikényszerített értékesítése is lehet. A harmadik napon a vállalat egy prezentációban konkrét számokat közölt a Gemini AI-szolgáltatással kapcsolatban, aminek már havi 350 millió, valamint napi 35 millió aktív felhasználója van. Ez hatalmas növekedést jelent a tavaly év végén jelentett havi 10 millió felhasználóhoz képest, amikor még a napi felhasználói szám mindössze 9 millió volt. A keresőóriás saját chatbotja láthatóan egyre nagyobb teret tud nyerni magának a fokozott versenyhelyzetben, és a cég szerint még bőven van tér a növekedésre.

Azóta kigördültek a jelentős előrelépést hozó Gemini 2.0-s és 2.5-ös modellek is, melyek már natív támogatást kínálnak kép- és audiókimenet létrehozásához. A többi vállalathoz hasonlóan a Google is gyakorlatilag minden saját termékébe beépíti saját AI-technológiáját, és próbál olyan termékeket fejleszteni, amelyeket más fejlesztők is használni szeretnének.

Ennek ellenére a Gemini még messze jár az OpenAI által fejlesztett ChatGPT-hez képest, aminek havi 600 millió aktív felhasználója lehet mostanra, miközben az év elején még havi 400 milliós becslésről lehetett hallani. A keresőcég arról nem beszélt, hogy mennyi bevételt generálnak a Gemini-előfizetések, de annyi biztos, hogy még a legdrágább 200 dolláros havidíjas csomag is egyelőre veszteséges számára a magas üzemeltetési költségek miatt.

A ChatGPT felhasználói számait eddig a Metának sikerült megközelítenie a Meta AI-jal, aminek tavaly szeptemberben állítólag havi 500 millió aktív felhasználója volt. Érdemes hozzátenni, hogy a vállalatok eltérően mérhetik a havi aktív felhasználói számot (MAU), de a számok meredek növekedése azt mutatja, hogy a Gemini fogyasztói alkalmazását egyre hatékonyabban tudja növelni a vállalat, amely számos már létező szolgáltatásába integrálja a chatbotot asszisztensként.

A Gemini 2025 végéig automatikusan a Segéd helyébe lép az androidos mobilok túlnyomó részén, ami a későbbiekben nem lesz elérhető, sem letölthető az alkalmazás áruházakból. A cég megerősítette azt is, hogy a Gemini hamarosan még több okosórára, táblagépre és fejhallgatóra megérkezik a jövőben, miután már átvette az irányítást a Pixel Buds-on, és a Wear OS-en is.