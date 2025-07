Indul az évtized legnagyobb szélessáv-fejlesztési programja

Valószínűleg kevés idejük jut majd idén nyaralásra a távközlési szektor prominens szereplőinek dolgozó pályázatíróknak, augusztustól rajtol ugyanis a Gigabit Magyarország Program, mely az évtized legnagyobb szélessávú infrastruktúra-fejlesztési programja lesz, egyben vélhetően az utolsó hasonló projekt, mely döntően az Európai Unió finanszírozásából valósulhat meg.

A program az EU digitális évtized (digital decade) programjában megfogalmazott célokkal összhangban azt kívánja elérni, hogy 2030-ra a lakosság, illetve a privát- és közszféra számára mindenhol rendelkezésre álljon gigabit-képes internetkapcsolat. A DIMOP Plusz 3.1.2 projekt révén azokon a jellemzően kistérségi területeken is megvalósulhatnak az optikai hálózati fejlesztések, melyek a korábbi bővítési ütemekből kimaradtak és továbbra is korszerűtlen, tipikusan xDSL-alapú vagy más, lassabb hozzáféréssel tudnak csak kapcsolódni az internethez.

A projekt ezúttal is járások szerint osztja fel a támogatható területeket, a lefedettségi adatokat tartalmazó nyilvántartások alapján. Ezeket az adatokat a szolgáltatók kötelesek a szakhatóság, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) rendelkezésére bocsátani, a projektvégrehajtó Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. (DKF) pedig most társadalmi konzultáció keretében februárban kérte a lakosságtól, cégektől és közintézményektől, hogy segítsenek a nyilvántartás pontosításában.

Jelentős megtakarítás az OpenStack Cloud Pro szerver szolgáltatással (x) Használja ki az Openstack-alapú virtuális szervereinkre szóló 50%-os kedvezményt az első 3 hónapra - igény szerint óránkénti, havi vagy éves díjszabással! Használja ki az Openstack-alapú virtuális szervereinkre szóló 50%-os kedvezményt az első 3 hónapra - igény szerint óránkénti, havi vagy éves díjszabással!

Jelentős megtakarítás az OpenStack Cloud Pro szerver szolgáltatással (x) Használja ki az Openstack-alapú virtuális szervereinkre szóló 50%-os kedvezményt az első 3 hónapra - igény szerint óránkénti, havi vagy éves díjszabással!

Bár a fenti nyilvántartás a tízezres nagyságrendű visszajelzés dacára továbbra is gyenge lábakon áll, bennfentes forrásaink szerint a pályázati kiírás létrejötte az iparági szereplők és a kormányzat között zajló példaértékű koordinációnak köszönhető. A DIMOP Plusz projekt nem mellékesen számos olyan előremutató előírást is tartalmaz, melyet az EU egyébként nem vár el azoktól a tagállamoktól, melyek részesülnek a fejlesztési pénzekből.

Ilyen előírás például a végpontokon mérhető garantált, 300 Mbps letöltési sávszélesség (downlink) - ez az uniós elvárásokból teljesen hiányzik, az EU ugyanis csak annyit ír elő, hogy a kapcsolat képes legyen gigabites sávszélesség elérésére.

Szintén egyedi technológiai paraméter a pályázatnál a feltöltési (uplink) sávszélességgel kapcsolatos elvárás, melyet szintúgy 300 Mbps-ben határozott meg a kiíró (erre azonban nem kell garanciát vállalnia a pályázónak).

A pályázat ezzel gyakorlatilag predesztinálja, hogy a fejlesztések gyakorlatilag mindenhol optikai hálózati bővítésekre koncentrálnak majd - bár van lehetőség a DOCSIS hálózatok bővítésére is pályázati pénz nyerni, forrásaink szerint erre ma Magyarországon már gyakorlatilag senki nem fordít erőforrást.

A pályázatok során nem csak a vezetékes szélessávú hálózok fejlesztésére lehet pénz nyerni, hanem a mobil szélessávú hálózatok kapacitásának bővítésére, illetve megbízhatóbb üzemeltetésére. A mobilos infrastruktúrával rendelkező cégek a projekt keretében e cél érdekében az állomások optikai bekötésére pályázhatnak, ami a jelenlegi, nagyjából 20-30% -os optikai backhaul arányt a várakozások szerint akár 70%-ra is növelheti.

A DIMOP Plusz egyfajta elődjének tekinthető SZIP projekthez hasonlóan ennél a pályázatnál is lehetőségük van a cégeknek önerős vállalásokra. Ezen a téren jelentős változás, hogy ezúttal a hatóság szankcionálni fogja azokat a cégeket, melyek nem teljesítik a vállalásaikat - tudtuk meg forrásunktól. Eddig egyébként nagyjából 530 ezer végpontra kiterjedő önerős vállalást tett hét szolgáltató, közülük messze a legnagyobb csomagot információink szerint a Magyar Telekom tette le az asztalra.

A pályázat 2029-es lezárásával hazánk szélessávú infrastruktúra-ellátottsága várhatóan tovább javulhat majd, bár Magyarországnak ezen a téren nincs szégyenkezni valója uniós szinten. A legutóbb, éppen július elején kiadott Digitális Gazdaság és Társadalom Fejlettségét Mérő Mutató (DESI) szerint Magyarország továbbra is kiemelkedően jó digitális infrastruktúrával rendelkezik, az optikai hálózatok 79,9%-os lefedettsége meghaladja a 69,2%-os uniós átlagot, és a 85,6%-os 5G-lefedettségi arány is kiemelkedően jónak számít úgy is, hogy valamivel az EU-s átlag (94,3%) alatt marad.

A Gigabit Magyarország Program ezzel együtt is vélhetően az utolsó olyan szélessávú hálózatfejlesztési projekt lehet Magyarországon, melyhez az EU forrásokat biztosít, az optikai hálózatok skálázhatósága és további, jelentős kapacitástartaléka révén ugyanis a meglévő hálózatokat komolyabb beruházásigény nélkül tovább lehet majd fejleszteni, amint a nagyobb sávszélességű kapcsolatokra igény mutatkozik.