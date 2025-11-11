Megszűnik a facebookos Like gomb, de nem úgy

A külsős weboldalakon elhelyezhető két közösségi pluginját is kivezeti a Facebook a jövő évtől kezdve, 2026. február 10-től már nem lehet elhelyezni Kedvelés (Like) és Comment (Hozzászólás) gombokat a Meta platformjain kívül. A közösségi cég bejegyzése szerint a weboldalak adminisztrátorainak nincs további dolguk, a kivezetett bővítményekhez tartozó ikonok egy 0x0 pixeles láthatatlan elemmé válnak a határidő után, ami nem fogja érdemben befolyásolni az oldalak működését és a fő funkciókat sem, ám mégis ajánlott a határidő előtt manuálisan eltávolítani azokat a rendezettebb felhasználói élmény érdekében.

A kivezetés egyik oka, hogy a cég azokra a funkciókra szeretne fókuszálni, melyeket a felhasználók a leggyakrabban használnak, a cél a fejlesztői eszközök egyszerűsítése és modernizálása. A funkció támogatásának megszüntetése szimbolikusan egy korszak lezárása is a Facebook számára, a web korábbi időszakából származó elemek tűnnek most el, melyeknek a használata szinte törvényszerűen ritkult és elhalt a digitális környezet fejlődésével.

A külsős Like és Share gombokat 2010-ben vezette be a cég a weboldalak számára a forgalomnövelés egyik eszközeként, akkoriban még főleg a cikkek megosztását támogatva. A pluginokat főként blogok, híroldalak, kereskedelmi portálok használták arra, hogy a látogatók kedvelhessék a tartalmamaikat, vagy kommentet hagyhassanak a Facebook-profiljukkal anélkül hogy el kelljen hagyniuk az oldalt. A változás tehát csak a weboldalak Facebook-integrációját érinti a lájkok vagy hozzászólások külső megjelenítéséhez.

A szigorúbb adatvédelmi szabályok, az adatmegosztási szabályzatok változásai és az alternatív közösségi platformok térnyerése mind hozzájárultak ahhoz, hogy ezek a bővítmények már kevésbé relevánsak, és a Meta számára az elavult eszközök karbantartása nem hoz már értéket. Emellett a Facebook már összességében sokkal kevésbé jelentős szerepet tölt be a Meta tágabb üzleti tevékenységében, mint korábban.