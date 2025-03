A Marketplace miatt érdekes még a Facebook a fiataloknak

A Pew Research Center tanulmánya szerint 2024-ben mindössze csak az amerikai tinédzserek (13-17 éves korosztály) 32 százaléka használta aktívan a Facebookot, szemben a 2014-ben mért 71 százalékkal. A tíz évvel ezelőtti eredményhez viszonyítva rendkívül látványos visszaesés, mely azt mutatja, hogy a közösségi platform egyre kevésbé meghatározó a fiatalabb korosztály számára, bár a tendencia már jó ideje látszik, hiszen már a megelőző években is ilyesmi arányokat jelentett az intézet.

A felmérés érdekessége viszont, hogy a Z-generációsok jelentős része a Marketplace piactér miatt látogatja aktívan a közösségi szolgáltatást, akik ugyan ha nem is görgetik annyit a hírfolyamot és a tartalmakat, helyette adnak és vesznek a felületen. Ugyan a Marketplace nem jelent közvetlen bevételi forrást a Facebook számára, de fontos szolgáltatás a platformmal szembeni elkötelezettség szempontjából, amit viszont a hirdetők értékelnek. A Meta 2024-ben jelentett 164,5 milliárd dolláros bevételének több mint 97 százaléka a hirdetésekből származott.

A 2016-ban indított Facebook Marketplace az évek során a cég egyik legnagyobb sikertörténetévé nőtte ki magát: összesen több mint 1,1 milliárd felhasználója van 70 országban, versenyben az eBay és Craigslist piacterekkel szemben. Népszerűsége főként annak köszönhető, hogy a kereslet és a kínálat közvetlenül találja meg egymást, és az eBay-től vagy az Etsy-től eltérően a Marketplace nem számít fel listázási díjat, szűréssel pedig könnyebben láthatók a szállítási költséget sem igénylő, személyes átvétel útján elérhető ajánlatok.

A Marketplace a virágzó viszonteladási piac egyik fontos szereplője, ami az előrejelzések szerint 2027-re eléri a 350 milliárd dollárt. A fiatalabb vásárlók számára egyre meghatározóbb szempontok a megfizethetőség és a fenntarthatóság.

Januárban az eBay együttműködést jelentett be a Facebook Marketplace-szel, aminek köszönhetően lehetővé válik, hogy az eBay-en listázott egy termékek láthatóvá váljanak a Facebook piacterén is az Egyesült Államokban, Németországban és Franciaországban. A partnerség további 1,6 milliárd dolláros árbevételt eredményezhet az eBay számára az év végéig, illetve a Marketplace számára is előnyös, mivel megbízhatósága így nőhet a felhasználók szemében.