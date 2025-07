Így érinti a magyar revolutosokat a kriptók befagyasztása

A Revolut július 4-én este azonnali hatállyal felfüggesztette kriptovaluta-szolgáltatásainak elérhetőségét, amit pár nappal később követett az, hogy az eladás szüneteltetését is meglépte, lényegében a fintech cég összes kriptoszolgáltatása használhatatlanná vált „további értesítésig” - nem lehet venni, eladni, fogadni és küldeni sem kriptókat. Az ügyfelek kriptoállományának „befagyasztása” nagy visszhangot keltett az érintettek körében, és bár hazánkban már több mint kétmillió Revolut-felhasználó van, arról nincs információ, hogy közülük mennyien használták a kriptoszolgáltatást a platformon, vagy éppen mennyi kriptoeszköz áll most benn szolgáltatónál.

A Revb blog fintech szakértője, Kovács Ádám több mint 600 magyar felhasználó körében készített felmérést annak kiderítésére, hogyan érinti a hazai kriptózókat az állományuk befagyasztása. Három olyan Revoluthoz köthető platform jöhetett szóba, ahol lehetőség volt kriptotranzakciókra: az egyik a fő Revolut alkalmazás, továbbá a nem olyan régen bevezetett, kedvezőbb tranzakciós díjakat kínáló Revolut X kriptotőzsde és a cégek számára elérhető Revolut Business.

A többség (88%) a Revolut alkalmazáson keresztül rendelkezett kriptóval. A Revolut X-en is a felhasználók több mint negyede tárolt valamilyen kriptót, illetve bár nagyon kevés, de néhány üzleti fiók is van, ahol az adott cég által vásárolt kriptók jelenleg nem érhetők el. Mivel egy felhasználónak lehet kriptoeszköze a Revoluton és a Revolut X-en is párhuzamosan, illetve cégvezetőként a Revolut Business-en is, emiatt lehet az összesített válaszok száma magasabb, mint a kitöltők száma.

A felmérés szerint a felhasználók 21 százalékának van birtokában (jelenleg nem hozzáférhetően) 2,5 millió forintnál magasabb értékben kriptoeszköz. Ez önmagában ez legalább 250 millió forint értékű kriptoeszközt feltételez összesen. A legnagyobb szeletet képző csoport, a válaszadók 23 százaléka jelölte meg, hogy 100 000 és 500 000 forint közötti összege áll bent, az 1 000 000 és 2 500 000 forint közötti sávot is közel 16 százalék jelölte meg.

Többségben vannak azok a válaszadók, akik egy éven túl terveztek a befektetésükkel, de az 57%-43% arányból látszik, hogy azért sok felhasználó inkább rövidebb távú befektetésként kezelte. Hasonló arányban alakult arra is a válasz, hogy terveztek-e eladást az elkövetkező 4 héten belül. A válaszadók felét érdemben nem érinti pár hétig a változás, a másik felüket viszont igen.

Nagyon megosztottak tűntek a válaszadók abban a kérdésben, hogy okozhat-e likviditási gondokat az, hogy nem férnek hozzá a kripto eszközeikhez. Közel 28 százalék gondolja úgy, hogy származhat nehézsége abból, hogy nem használhatja a pénzét. A többségnek számító 37 százalék úgy véli, hogy számára ez nem okoz gondot. Mivel többen válaszolták azt, hogy 1 éven túli időtávban terveznek, és a következő hetekben sem terveztek tranzakciót, ez utóbbi talán annyira nem meglepő. Magas azok aránya is, akik nem tudják eldönteni vagy felmérni a helyzet következményeit.

A válaszadók közt több vélemény jelenik meg, sokan a magyar szabályozást és a kormányt okolják, mások a Revoluttal szembeni bizalomvesztésről számoltak be, amiben szerepet játszhat az is, hogy a fintech szolgáltató kommunikációja hiányos.

Az előzmények

A hivatalos közlemény szerint a cég célja, hogy biztosítsa a teljes jogi megfelelést az újonnan bevezetett jogszabályoknak: az Országgyűlés június 17-én fogadta el a salátatörvényt, amely többek közt a Büntető Törvénykönyvet is módosította. Ebben két új bűncselekmény szerepel, a kriptoeszközzel visszaélés és a jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatás nyújtása. A szabályok értelmében szigorúan büntethetők azok a szolgáltatók, amelyek nem rendelkeznek a szükséges engedélyekkel a kriptovalutákkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtására - az engedély nélküli kereskedők 3-8, ügyfeleik pedig 2-5 éves börtönbüntetést kockáztatnak az illegálisnak minősített kriptózásért.

A Revolut közleménye szerint az intézkedés addig marad érvényben, míg nem sikerül pontosan értelmezni és teljesíteni az új előírásokat, de hangsúlyozta, hogy a szüneteltetés átmeneti jellegű, illetve a banki, deviza- és megtakarítási szolgáltatások változatlanul működnek.

A július elsején életbe lépett új szabályozás szerint minden kriptoeszköz-szolgáltatónak meg kell felelnie a MiCA előírásoknak, illetve engedélyt kell szereznie a Magyar Nemzeti Banktól. A neobank a portfolio.hu megkeresésére elárulta, hogy a Revolut Digital Assets Europe Ltd (RDAEL) intenzíven dolgozik a szükséges MiCA engedély megszerzésén, és jelentős előrelépést ért el ezen a téren. A MiCA (Markets in Crypto-Assets) előírások célja a kriptopiac egységes szabályozása és biztonságosabbá tétele, ezáltal növelve a piac átláthatóságát és stabilitását. Az új hazai törvények azonban előírják egy hazai engedély megszerzését is még ezen felül, aminek hatására a hazai kriptoszolgáltatásokat nyújtó fintech cégek inkább átmenetileg felfüggesztik a tevékenységüket, ezzel szűkítve a lehetőségeket a magyar felhasználók számára.

Az EU-s szintű engedély birtokában kézenfekvőnek tűnik, hogy idővel a magyar hatóságok is zöld utat adnak majd a szolgáltatónak. A Revolut a lap számára kifejtette, hogy a szükséges engedélyek megszerzéséig arra a döntésre jutottak, hogy korlátozzák az összes kriptoeszközökkel kapcsolatos funkciót a magyar ügyfelei számára, és a stop-loss megbízások sem fognak működésbe lépni.

Magyarországon az év végére minden ötödik állampolgárnak lesz Revolut-regisztrációja, a fintech startup óriási lendülettel terjeszkedik a kisebb-nagyobb piacokon, újabb és újabb szolgáltatásokat belengetve, ezzel immár nem csak a bankszektor szereplőinek törve borsot az orra alá. A siker zálogáról, a Revolut használatának nyilvánvaló és kevésbé nyilvánvaló előnyeiről és fonákoldalairól korábban bővebben is beszélgettünk HWSW Weekly podcastünkban a Revb blog tulajdonosával, amit itt hallgathatsz meg.