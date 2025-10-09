Azure szerverekre költözteti a Microsoft a GitHubot

A Microsoft 2018-ban tette rá kezét a GitHub fejlesztői kollaborációs platformra egy 7,5 milliárd dolláros üzlet keretén belül, amikor meglehetősen aktívan kereste a webre, mobilos platformokra és felhős backendekre dolgozó fejlesztők kegyeit. A sokmilliárdos felvásárlást követően a fejlesztői közösséget érthető módon aktívan kezdte foglalkoztatni, hogy az új tulajdonos vajon tönkreteszi-e a GitHubot. A kétségek azután merültek fel újra, hogy idén augusztusban közel négy év vezérigazgatói munkát követően leköszönt a GitHub vezérigazgatója, Thomas Dohmke. A redmondi szoftveróriás azonban nem helyettesítette őt, hanem a GitHub vezetői csapatának tagjai a Microsoft CoreAI csapatának kezdtek el jelenteni.

A GitHub közelebb vonása a Microsoft AI-tevékenységeihez logikus lépésnek tűnik, miután a GitHub Copilot kódolóasszisztens az utóbbi időben még fontosabb termékké vált. A Microsoft legutóbbi eredményjelentése alapján a GitHub Copilotnak már 20 millió felhasználója van, a vállalati ügyfelek száma pedig 75%-kal nőtt negyedéves összehasonlításban. Az AI-asszisztenst a Fortune 100-as vállalatok kilencven százaléka használja, és a GitHubon futó AI-projektek száma több mint kétszeresére nőtt az elmúlt évben.

A friss bejelentések szerint a következő fontos lépés, hogy a Microsoft saját Azure szervereire migrálja át a GitHubot. A redmondiak terveit ismerő forrás elmondása alapján a migrációs folyamat nagy része a következő 12 hónapban lezajlik majd. Vlagyimir Fedorov, a GitHub technológiai igazgatója a hét elején a belsősöknek arról beszélt, hogy a GitHub jelenleg küzd a szűkös adatközponti kapacitással, melyet jelenleg saját hardveren valósít meg Virginia államban. A skálázás és a Copilot szolgáltatások kiszolgálása érdekében tehát elkerülhetetlennek tűnik, hogy a Microsoft belenyúljon az erőforrások fedezésébe és támogatásába. Fedorov a belsősöknek küldött levélben megjegyezte, hogy a GitHub már korábban is áthelyezett néhány projektet Azure-szerverekre, köztük a Git in Azure-t és az Azure Sites Automationt, melyek nem feltétlen a tervek szerint valósultak meg, így még nagyobb a nyomás, hogy ha a migrációs projektek elhúzódnak, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy kudarccal végződnek.

A 12-24 hónapra tervezett áttelepítés megvalósítása érdekében a GitHub vezetői azt kérték az alkalmazottaktól, hogy átmenetileg ne vezessenek be új funkciókat a szolgáltatásba. A GitHub alapvető célkitűzése, hogy két éven belül teljesen "kiköltözzön" saját adatközpontjaibók. A folyamat tempós lezavarása a késésekkel számolva azért is fontos, mert egy ekkora migráció nemcsak az új funkciók késleltetését okozhatja, hanem potenciális kiesésekhez is vezethet – különösen mivel a GitHub összetett MySQL-klasztereket kezel.

A vállalat több lépéssel is ösztönzi a GitHub integrációját szervezeti szinten, például az irodai jelenlétet követelő visszatérési kötelezettséget később kiterjesztheti a GitHub alkalmazottakra is. A két csapat által használt produktivitási eszközökben is bővül a keresztmetszet, és bár a GitHub alkalmazottai hagyományosan a Slacket használták a cégen belüli kommunikációhoz, átálltak a Microsoft Teamsre a hívásokhoz és megbeszélésekhez.

Az Azure-be migrálással még többet veszít viszonylagos függetlenségéből a GitHub, és szorosabban fonódik össze a CoreAI-jal. A CoreAI egy új mérnöki csoportot takar a cégen belül, melyet a korábban Metánál is vezetői pozíciót betöltő Jay Parikh vezet. Ebbe a divízióba tartozik a Microsoft platform- és eszközökkel foglalkozó részlege, valamint a Dev Div csapatok, amelyek a Microsoft és ügyfelei számára fejlesztett MI-eszközök létrehozásán dolgoznak - Dohmke korábbi lemondásával a GitHub lényegében közelebb került a CoreAI vezetői csapatához, mely folyamat láthatóan továbbra iss zajlik.