Egy mérnök válthatja Cookot az Apple élén

John Ternus. Ezt a nevet alighanem jóval többet fogjuk hallani a következő években, miután az Apple a pletykák szerint már javában készíti elő a terepet annak, hogy a céghez több mint két évtizede csatlakozó vezető mérnök átvegye a stafétát Tim Cooktól, aki Steve Jobs 2011-es halála óta irányítja a vállalatot.

A vezetőváltásról szóló pletykákat ezúttal (is) a Bloomberg rendszerint jól értesült szakírója, Mark Gurman indította útjára hétvégi Power On hírlevelében, mely számos, az Apple felsővezetősében zajló, már bejelentett vagy akár múltbéli változást taglal részletesebben.

Így többek között megemlíti Jeff Williams operatív igazgató idén év végén esedékes távozását, ami abból a szempontból mindenképpen figyelemre méltó, hogy korábban éppen őt tartották Cook egyik legvalószínűbb utódjelöltjének.

ternus a mac mini egy korábbi bemutatóján

A felsővezetésben akadnak olyanok is, akiknek legalábbis bizonytalan a pozíciójuk akár bizonyos termékekkel kapcsolatos fiaskók akár a legfelsőbb menedzsmenttel szembeni állítólagos nézetkülönbségek miatt. Ilyen az AI-megoldásokért felelős vezető, John Giannandrea vagy éppen Johny Srouji, az társaság hardvertechnológiákért felelős részlegének a vezetője, akinek a vezetése alatt létrejöttek többek között a vállalat A és M sorozatú rendszerprocesszorai.

Végül a potenciális távozók listáján szerepel Lisa Jackson is, aki Barack Obama elnöksége alatt az USA környezetvédelmi ügynökségét irányította, majd az Apple fenntarthatósági projektjeinek az élére állt, később pedig ő kapta meg a kormányzati kapcsolatok területet is - ami egy demokrata exelnök bizalmasa esetében az USA jelenlegi republikánus vezetését tekintve nem a legjobb ómen.

Szerencsés csillagzat

Visszatérve Cookhoz és lehetséges utódjához, bár Ternus mellett más nevek is szerepelhetnek az utódjelöltek között (például a frissen kinevezett operatív igazgató, Sabih Khan vagy a kereskedelmi vezető, Deidre O'Brien), Gurman szerint mégis Ternus a legerősebb aspiráns.

De legalábbis nagyon jó a csillagok együttállása a számára, hiszen ötvenévesen vehetné át az Apple irányítását, pont abban a korban, mint Cook anno Jobs halála után, vagyis ha jól végzi a dolgát, még legalább másfél évtizeden keresztül stabil vezetője lehet az Apple-nek.

Másfelől a társaságnak a legfelső vezetői szinten jelenleg nagyobb szüksége lehet egy technológiai szakemberre, mint egy értékesítésben és vállalatirányításban jártasabb menedzserre. Cooknak ugyan elvitathatatlan szerepe volt az eltelt másfél évtizedben abban, hogy az Apple-t minden korábbinál nagyobbá tegye, különösen az utóbbi években gyengült a trendszetter szerepe a cégnek és nem tudott sikerrel meghódítani újabb területeket, iparágakat (pl. kevert valóság megoldások, AI-rendszerek, okosotthon rendszerek és önvezető járművek).

Végül, de nem utolsósorban Ternus kellően karizmatikus egyéniség, aki mindig is kiemelkedett az Apple menedzsmentjéből, emellett Cook feltétlen bizalmát is élvezi, így az elmúlt években döntő szava lehetett a termékportfolió alakítását illetően.

Eközben a marketing- és PR-csapat is fokozatosan készíti elő neki a pályát, így egyre többet szerepel interjúkban és egyéb publikus rendezvényeken, illetve ő mutathatta be az elmúlt évek legjelentősebb iPhone dizájnját, az Air-t idén szeptemberben.

A szakember ezt megelőzően is rendszeres résztvevője volt a termékbemutatóknak, így több Mac és iPad modellt is ő mutatott meg először a nagyközönségnek az elmúlt évek során. Az iPhone 17 széria bolti premierjének napján is meghatározó szerepet kapott, ő adta át az első készülékeket a tulajdonosaiknak a vállalat legnagyobb brit üzletében, a londoni Regent Streeten.