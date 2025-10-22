Új eszközzel küzd a YouTube deepfake-imposztorok ellen

A szűkebb bétatesztet követően a YouTube a héten hivatalosan is elindítota a "likeness detection" nevű eszközét, mely lényegében egy, a mesterséges intelligencia segítségével készített deepfake tartalomelemző megoldás, melynek működésének alapján a mesterséges intelligencia adja.

Az új védelmi funkció célja, hogy megóvja az ismert tartalomgyártók arculatát, illetve elejét vegye az olyan, deepfake videók terjedésének, melyek képesek a videomegosztó közönségét megtéveszteni, illetve az adott youtuber hírnevét rontani.

A YouTube Studio-n keresztül elérhető megoldáshoz a tartalomgyártónak előbb igazolnia kell magát egy személyazonosító okmány és egy rövid szelfivideó feltöltésével, melyet a mesterséges intelligencia elemez és később össze tud hasonlítani más csatornákon megjelenő személyek képmásával. A rendszer működése automatikus, a tartalomgyártó jelzést kap a videomegosztótól, ha nagy valószínűséggel deepfake tartalom készült róla.

Ezt követően a csatorna tulajdonosa egyszerűen, néhány kattintással benyújthatja az eltávolítási kérelmet a YouTube számára, melyről a szolgáltatás egyéni elbírálás alapján dönt - például egy paródia esetén jó eséllyel továbbra is engedélyezni fogja a képmás használatát.

Ám ha egyértelműen visszaélésszerű tevékenységhez kötődik a deepfake tartalom, netán illegális tevékenységhez kötődik, illetve felhatalmazás nélkül reklámoz egy terméket, a YouTube nagy valószínűséggel eltávolítja azt.

Az elsősorban reputációs károk megelőzésére alkalmas új eszköz ezzel együtt nem garantálja a sikeres detektálást, illetve fals pozitív eredményeket is hozhat olyan esetben, amikor a képmás használata jogosan, a fair felhasználás keretében történt.