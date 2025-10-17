Hangasszisztenst csinál a Microsoft a Copilotból

A Windows 10 életciklusának végét hozó héten a Microsoft még egyértelműbbé teszi, hogy a Copilot az operációs rendszer jövője, vagy legalábbis annak fontos része. A cég friss bejelentéseinek középpontjában az AI-asszisztens áll, mely a jövőben dedikált helyet kap a Windows 11 tálcáján. Ez a kiadás felhasználói felületének egyik leglátványosabb újítását jelenti majd, az elem pedig idővel akár teljesen átveheti a tálca keresőmezőjének helyét. A Copilot beviteli mezője tehát minden helyzetben azonnal elérhetővé válik, és az utasításokat rögtön be lehet gépelni számára.

A Copilot emellett előhívhatóvá válik a a „Hey Copilot” ébresztőszóval, ami a hangvezérlésen alapuló Copilot Voice szolgáltatás része lesz, és gyakorlatilag a nyugdíjazott Cortana helyét veszi át. A funkcióval lehetővé válik, hogy a felhasználók egyszerű hangutasítással indítsanak beszélgetést az AI-asszisztenssel, természetesen amennyiben engedélyezik a fejlesztést a Copilot appon keresztül. Adatvédelmi szempontból azzal nyugtatja a redmondi cég a felhasználókat, hogy a funkció egy 10 másodperces hangpufferrel dolgozik az eszközön, a hangfelvételt nem továbbítja a felhőbe, és nem is tárolja el. Természetesen a használat feltétele az internetkapcsolat, mivel a válaszadás már felhőalapú feldolgozással valósul meg, így láthatóan egy középutas megoldást próbál találni a Microsoft.

Copilot on Windows 11 | Meet the Computer You Can Talk To Még több videó

A szintén külön gombbal rendelkező Copilot Vision a képernyőn megjelenő tartalom elemzéséért felel, ráadásul nem is kell külön Copilot+ hardverbe befektetni majd a felhasználóknak. Az eszköz hozzáférést biztosít az asszisztens számára az asztalon látható tartalmakhoz, akár teljes Excel-, Word- és PowerPoint dokumentumokhoz, hogy a felhasználó kérdéseket tehessen fel a látottak alapján. Nehéz nem felidézni ennek kapcsán, hogy a Microsoft a képernyőmentéseket automatikusan készítő Recall funkció bevezetésével mennyit vesződött, ami felháborodást keltett az adatvédelmi aktivisták körében. A Microsoft bejelentette a Manus ügynökprogramot is, mely számos feladatot képes elvégezni a felhasználó számítógépén, például weboldalak létrehozását a helyi dokumentumok alapján.

Az új funkciók egyike sem igényel NPU-t vagy Copilot+ PC-t, minden támogatott Windows 11 PC-n elérhetőek lesznek. A vállalat első körben a megszokott módon a Windows 11 Insider program résztvevői körében teszteli a fejlesztések béta verzióit, az általános elérhetőség bevezetésének dátumát azonban még nem tudni. Az újítások kipróbáláshoz ezen felül rendelkezni kell a Copilot alkalmazás legfrissebb verziójával. Természetesen még arról sincsenek információk, hogy az angolon kívül milyen nyelvek támogatása várható, és azok mikor lesznek használhatók.