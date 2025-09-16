Kóstolót kapnak a Copilotból a Microsoft 365 üzleti ügyfelei
További költségek és licencek nélkül használhatóvá vált a Copilot Chat a Microsoft 365 üzleti felhasználói számára az Office alkalmazásokban, ami leginkább beetetésnek tűnhet az igazi előnyöket kínáló fizetős Copilothoz.
A Microsoft 365 üzleti felhasználói számára ingyenes Copilot Chatet és AI-ügynököt tesz elérhetővé a redmondi cég a különféle Office produktivitási programokban. A Word, Excel, PowerPoint, Outlook és OneNote mind megkapják a Copilot Chat előhívására szolgáló oldalsó menüt, így külön Microsoft 365 Copilot licenc nélkül készíthetnek vázlatokat, dokumentumokat, elemzéseket az AI-alapú szolgáltatás segítségével.
Az ingyenes Copilot azonban mégis csak egy csali, mivel bár segít a diák és összefoglalók létrehozásában, a legjobb integrációt az Office-alkalmazásokkal a felhasználónként havi 30 dollárba/euróba kerülő Copilot licenccel kaphatják meg az előfizetők. Ez többek közt elsőbbségi hozzáférést jelent az új funkciókhoz, a fájletöltéshez, képgeneráláshoz, valamint az újabb AI-modellekhez, mint a GPT-5. Emellett értelemszerűen gyorsabb válaszidőt és konzisztensebb rendelkezésre állást várhatnak a szolgáltatástól, akik hajlandóak kinyitni a pénztárcájukat.
A licencelt verzió előfizetői nem csak a produktivitási eszközöket kapják meg, de a Copilot kutató és elemző, érvelési képességekkel rendelkező ügynökeit is használhatják az adatok gyorsabb elemzéséhez és a mélyebb kutatások elkészítéséhez.
A Microsoft idén év elején már beépítette a személyes és családi Microsoft 365 előfizetési csomagokba az AI-alapú Office-funkciókat, amivel együtt az árakat is megemelte, de most nem eszközöl semmilyen módosítást a vállalkozások számára a Copilot Chat Office-alkalmazásokba integrálásával. A Microsoft emellett arra is készül, hogy októberben értékesítési, szolgáltatási és pénzügyi területekre szánt Copilot ügynökeit is beépítse a Microsoft 365 Copilot-előfizetésbe, ami akár árcsökkenést is jelenthet azoknak vállalkozásoknak, amelyek a Microsoft eszközeire támaszkodnak, de specializáltabb funkciókra lenne szükségük.