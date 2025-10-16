Bemutatkozott az M5-ös MacBook Pro

A szeptemberi iPhone-bejelentés után második körben rendszerint az Apple további hardverei szoktak bemutatkozni még az ünnepi időszak előtt, köztük a frissített MacBook modellek. Az idei széria fő kiemelkedő újítása a cupertinóiak házon belül tervezett új M5 lapkakészlete, mely az idei 14 hüvelykes MacBook Próban debütál a piacon. Az elmúlt évek hagyományaival ellenben azonban az Apple még nem tudja elérhetővé tenni a SoC Pro és Max verzióit a felsőkategóriás Macekben, így egy ideig a drágább 16 hüvelykes MacBook még M4 Pro és M4 Max chipekkel lesznek kaphatók, és a frissítés legkorább jövőre várható.

Az M5-ös SoC az M4-hez hasonlóan szintén a TSMC 3 nm-es gyártástechnológiájával készül, de már nem N3E, hanem N3P alapokon, ami magasabb tranzisztorsűrűséget tesz lehetővé. Az Apple állítása szerint az AI-feladatok csúcsteljesítménye négyszeresére nőtt az M5-tel elődjéhez képest, többszálas feladatvégzés esetén pedig akár 15 százalékos gyorsulás is várható. A lapkakészlet négy teljesítmény- és hat energiahatékony CPU-magot, valamint 10 GPU-magot és egy 16 magos Neural Engine-t tartalmaz, és 16 GB, 24 GB vagy 32 GB RAM-mal konfigurálható. Ezek a magszámok megegyeznek az M4 jellemzőivel, de lényegi előrelépés, hogy sikerült növelni a memória-sávszélességet 120 GB/s-ról 153 GB/s-ra.

Az M5-ös chipet leszámítva a frissített MacBook Pro specifikációi szinte megegyeznek a kivezetésre szánt M4-es laptopéval. A 14 hüvelykes kijelzőt 3024x1964 pixel felbontás jellemzi 1600nites maximális fényerősséggel, 1,07 milliárd színárnyalattal. Kapott három USB-C/Thunderbolt 4 portot, egy HDMI portot és egy SD kártya slotot. Súly tekintetében nincs sok változás, továbbra is 1,6 kg-ot nyom az eszköz, melynek 72,4 wattórás akkumulátora akár 16 órányi vezeték nélküli böngészést, vagy 24 órányi videostreaminget bír ki.

Mostanra már bizonyos, hogy az új MacBook Pro dobozához nem jár töltő az európai országokban, beleértve az Egyesült Királyságot, Írországot, Németországot, Olaszországot, Franciaországot, Spanyolországot, Hollandiát, Norvégiát és más országokat, ezzel pedig az első olyan notebook, amelynél már látszik a töltőreform eredménye. Az új MacBook Pro szériát az M4-es verziók kiváltására vezetik be, így a kezdőárak egyeznek az előző verziók árazásával: a 16 GB RAM-mal és 512 GB tárhellyel rendelkező konfigurációban már előrendelhető kiadás 749 990 forintról indul és október 22-én kerül a vásárlókhoz.

Az Apple bemutatta még az iPad Pro szintén M5-tel felszerelt változatát, mellyel kapcsolatban a fő érdekesség, hogy a mobilinternet-képes (cellular) változatban már nem a Qualcomm modeme dolgozik, hanem szintén egy saját fejlesztésű Apple-megoldás, a C1X modem. A 11 hüvelykes, 256 GB-os tárhellyel szerelt iPad Pro 450 ezer forintról indul, míg a 13 hüvelykes változatért 600 ezer forintot kell fizetni.

Bár az iPad és a MacBook szériák eladások tekintetében kevésbé fontos termékkategóriák az Apple számára az iPhone-oknál, mégis fontos bevételi lábaknak számítanak A júniussal végződő negyedévben az iPadek 6,58 milliárd dollárt hoztak a konyhára, ami 8 százalékos csökkenés a megelőző év azonos időszakához képest. A Mac eladásokat azonban 15 százalékkal sikerült növelni 8,05 milliárd dollárra. Csak az iPhone-okból származó 45 milliárd dollár azonban az összes bevétel több mint 47%-át jelentette.