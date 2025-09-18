Még közelebb lép a Paint a Photoshophoz

Miután a Microsoft tavaly elbúcsúztatta a kevert valóság farvizén nagy reményekkel útnak indított Paint 3D-t, teljes gőzzel a Windows 11-en belüli előre telepített klasszikus Paint alkalmazás fejlesztésére helyezte át a fókuszt. Az utóbbi hónapokban a grafikai program több AI-funkcióval bővült, köztük a Generatív kitöltéssel, ami lehetővé teszi a kép kiegészítését promptok megadásával, míg a Generatív törlés nevéből sejthetően eltávolíthatja a kép egy részét. A redmondiak elkezdtek az Adobe Photoshop eszköztárából meríteni, így a szerkesztő kibővült a rétegek támogatásával, sőt egy sötét módot is kapott.

A legfrissebb bejelentés pedig arról szól, hogy a Windows 11 alatt futtatott Paint támogatni fogja a projektfájlok mentését, tehát a szerkesztés alatt lévő képek még a folyamat során elmenthetők, hogy később ugyanott lehessen folytatni a rétegekkel való munkát. Ez eddig kimondottan nagy hiányossága volt a Paintnek, és egyben nagy előnye a Photoshopnak. A Paint esetében a projektfájlok kiterjesztése a .paint lesz, ami a Photoshopban használt .psd megfelelője.

Bővül az eszköztár egy új transparency csúszkával is, amivel szabályozható a ceruza- és ecsetvonások átlátszósága, ezzel a felhasználók nagyobb kontrollt kapnak az árnyékolások és más kreatív effektusok felett a kívánt hatás eléréséhez. A Paint friss funkciói jelenleg a Windows Insider programban résztvevő tesztelők számára próbálható ki a Canary és a Dev csatornákon, de a következő hetek során várható a nyilvános bevezetés elindulása.

A Microsoft ezen felül a Jegyzettömbhöz (Notepad) ígért AI-alapú írást, összegzést és átírást is elkezdi elérhetővé tenni ingyenes funkciókként a Copilot Plus PC-ket használók számára. Ehhez Microsoft 365-előfizetés sem kell, mivel a szoftver helyileg futtatja a szükséges modelleket a szerkesztő új eszközeinek működtetéséhez.