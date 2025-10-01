Fejet hajtott a Character.AI a Disney előtt

A The Walt Disney Company felszólítást küldött a különféle fiktív karaktereket imitáló chatbotot fejlesztő Character.AI-nak arra, hogy hagyjon fel a szerzői joggal védett karaktereinek engedély nélküli használatával, mivel hosszútávon károsíthatja a márkát. A chatbotot fejlesztő cég elismerte, hogy a platformjukon felhasznált karakterek egy része teljesen eredeti, de a repertoárban található pár olyan AI-beszélgetőpartner, melyeket már létező népszerű figurák ihlettek. A kifogásolt tartalmakat mindenesetre azóta eltávolították a szolgáltatásból.

A Character.AI együttműködő hozzáállást tanúsító válaszában hangsúlyozta, hogy a szellemi jogtulajdonosok kezébe kívánja adni a döntést és az eszközöket ahhoz, hogy karaktereik és történeteik új interaktív formátumban is jelen legyenek-e, vagy sem. Bár a Character.AI látszólag hajlandó eleget tenni a Disney követeléseinek, a levélből kiderül, hogy a Disney nem fél jogi lépéseket tenni a szolgáltatás ellen, amennyiben az a jövőben nem teljesíti szerzői jogi követeléseit.

A chatbot szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különféle karaktereket megszemélyesítő chatbotokat hozzanak létre, vagy az előre elkészített partnerekkel lépjenek interakcióba. Mivel népszerűsége egyre nő, a Google is meglátta benne a lehetőséget: 2,7 milliárd dolláros licencszerződést kötött a Character.AI-val, 2024-ben pedig az alapítókat is átigazolta.

A startup renoméját idén kissé megtépázta, hogy egy haláleset miatti perbe keveredett. Egy tinédzser halála után pert kezdeményeztek a Character.AI szolgáltatás alapítói és a Google ellen hanyagság és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok miatt. Az elhunyt fiatalkorú édesanyja, Megan Garcia állítása szerint az AI-alapú chatbotok használata „indokolatlanul veszélyes” a kiskorúakra nézve, valamint hiányosak a szolgáltatás biztonsági intézkedései.

A Disney levele a legutóbbi példa arra, miként próbálják a médiavállalatok megvédeni szellemi tulajdonukat a mesterségesintelligencia-szolgáltatások burjánzó időszakában. A cég már részt vesz egy másik hasonló ügyben, miután az NBCUniversallal közösen júniusban pert kezdeményezett a Midjourney fejlesztője ellen. A Los Angeles-i szövetségi kerületi bíróságon benyújtott keresetben felhozott vád szerint a két felperes különféle szerzői joggal védett tulajdonait is felhasználhatta a Midjourney AI-modellje képzéséhez, így olyan ismert karakterek jellegzetes vonásai kerültek bele az adatmasszába, mint Shrek, Gru, a Simpson család figurái, vagy a Star Wars franchise elemei.

Az OpenAI, a Meta és a Perplexity ellen már zajlanak hasonló szerzői joggal kapcsolatos perek, főleg írásos online tartalmak és cikkek kapcsán, de a Disney és az NBCUniversal voltak az első nagy hollywoodi szereplők, akik kifejezetten a filmipar felől közelítettek a különféle AI-szolgáltatások elszámoltathatósága érdekében.

Nemrég az Anthropic kontra szerzők közti per sorsa dőlt el, miután egy szövetségi bíró előzetesen jóváhagyta az AI-fejlesztő 1,5 milliárd dolláros ajánlatát az ellene benyújtott csoportos kereset rendezésére. Az összeggel a cég az eddigi valaha volt legmagasabb nyilvánosan bejelentett szerzői jogi kártérítését fizetheti ki.