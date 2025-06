Elege lett a Redditnek az Anthropic képmutatásából

Újabb jogi eljárás kezdődött egy nagy internetes (tartalom/platform)szolgáltató és egy nagy nyelvi modelleket és chatbotokat fejlesztő cég között - ezúttal a Reddit perelte be az Anthropicot, amiért a többek között az Amazon és a Google által is támogatott AI-startup a felhasználói feltételek megszegve gyűjtötte be és dolgozta fel a platformon elérhető tartalmakat anyagi haszonszerzés céljából.

A felperes állítása szerint az Anthropic botjai tavaly július óta több mint százezer alkalommal próbáltak hozzáférni a Redditen található párbeszédekhez, a cégnek pedig bizonyítéka van arra, hogy ezek egy részét fel is használta többek között a Claude chatbot mögött álló nagy nyelvi modell tanításához.

Amikor a kaszás már a pipeline-ban van Az elbocsátás lehetősége a munka kellemetlen velejárója, melynek vannak előzményei, és következményei is. Az elbocsátás lehetősége a munka kellemetlen velejárója, melynek vannak előzményei, és következményei is.

Amikor a kaszás már a pipeline-ban van Az elbocsátás lehetősége a munka kellemetlen velejárója, melynek vannak előzményei, és következményei is.

Mindezt azután, hogy az Anthropic szintén tavaly júliusban közölte, hogy nem használja a Reddit tartalmait a nagy nyelvi modellek tanításához, figyelmen kívül hagyva az oldal kódjában található robots.txt fájl tartalmát, mely kifejezetten az automatikus adatgyűjtés megakadályozására hivatott egyfajta figyelemfelhívás.

A keresetben a Reddit jogászai külön kiemelik, hogy az Anthropic előszeretettel tünteti fel magát az etikus AI fejlesztés élharcosaként, a háttérben azonban a szabályok és etikai normák felrúgásával mindent megtesz annak érdekében, hogy a saját zsebét tömje.

A Redditen található, immár két évtizede épülő párbeszéd-adatbázis különösen nagy kincs a mesterséges intelligencia megoldásokat fejlesztő cégek számára, mivel a közösségi platform mára a legkülönfélébb témák köré csoportosuló emberi párbeszéd egyik legnagyobb internetes forrásává vált.

A platform üzemeltetői korábban több, nagy nyelvi modell fejlesztő céggel, így a Google-lel és az OpenAI-val is megállapodást kötöttek a reddites tartalmak bizonyos korlátok történő feldolgozásáról, illetve hasonló tartalmú egyezséget próbált korábban kötni az Anthropic-kal, de az AI-startup nem volt nyitott az együttműködésre.