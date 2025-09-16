Öt új (?) funkció, amit az iOS26-tal sem kapsz meg

A keményvonalas Apple-felhasználók a szeptember közepi időszakot talán még a karácsonynál is jobban várják, hiszen amellett, hogy rendszerint ekkor mutatkoznak be az aktuális új iPhone-ok, a korábbi, kompatibilis változatokra is elérhetővé válik az iOS operációs rendszer legfrissebb kiadása.

Az Apple idén nagyot ugrott a verziószámozásban, WWDC-n jelentette be a cég, hogy az iOS 18 után mindjárt az iOS 26 következik, mely a társaság szerint hűen tükrözi az új verzióba belezsúfolt számtalan hasznos újítást és a vadonatúj, Liquid Glass dizájnnyelvet.

Igen ám, csakhogy az újdonságokból szokás szerint csak a felhasználói bázis egy elég jól meghatározott szelete részesülhet. Ebben a cikkben összegyűjtöttem pár ilyen képességet, melyek egy része már az iOS26 megjelenése előtt akár évekkel elérhetővé vált a szerencsésebb helyen élő vásárlók számára.

Élő fordítás

Az Élő fordítás, vagy angolul Live Translation voltaképpen egy tolmácsgépet csinál az iPhone-ból, és képes a Messages-ben kezelt szöveges üzenetek valamint a FaceTime- és hagyományos telefonhívások valós idejű fordítására. A fordítást ráadásul helyben végzi a motor, azaz a beszélgetések semmilyen formában nem kerülnek ki a készülékről.

Jól hangzik, igaz? Kár, hogy mivel a Live Translation is az Apple Intelligence csomag része, ezért a magyar felhasználók számára nem érhető el akkor sem, ha egyébként a készülék támogatja a funkciót. Magyar nyelvű beépített tolmácsról pedig egyelőre jobb, ha nem is álmodsz.

Call Screening

Ismeretlen számról hívnak, és szeretnéd tudni, ki lehet az és mit akar, mielőtt felveszed vagy visszahívod? Mi sem egyszerűbb, bízd az iOS26 vadonatúj telefon applikációjának Call Screening funkciójára!

Ez a Live Voicemail-re épülő megoldás mindent megtudakol a hívó féltől helyetted - feltéve, hogy angolul, kínaiul, franciául, németül, koreaiul, portugálul vagy spanyolul beszélsz.

Hold Assist

A könyöködön jön ki, hogy a gáz/áram/telkó/pénzügyi/stb szolgáltatód ügyfélszolgálatát felhívva hosszú percekig monoton zenét kell hallgatnod? Akkor a Hold Assitot neked találták ki!

A szintén a telefonalkalmazásba épülő újdonságnak köszönhetően nyugodtan félreteheted az iPhone-odat, ami értesít, ha végre-valahára kezelőhöz kapcsolt az automata. Ja hogy nem angolul, franciául, németül, portugálul, japánul vagy kínaiul beszélsz? Akkor hallgass csak tovább zenét!

Műholdas kapcsolat

Még Magyarországon sem kell feltétlenül a világ végére menni ahhoz, hogy a mobilhálózatok cserben hagyjanak, megszűnjön a térerő és vele minden kapcsolat a külvilággal. Ilyenkor jó, ha ott lapul a zsebben egy műholdas kapcsolatra alkalmas okostelefon.

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is. Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

A műholdas kapcsolaton keresztüli segélykérés illetve a lokációküldés ugyan nem az iOS26-tal érkezett az iPhone-ok repertoájába, de jó ha tudod, hogy még a legfrissebb verzióval is hiába akarnád az eget pásztázni Magyarországon a telefonoddal műholdjelet keresve. Továbbra is többet érsz el azzal, ha hangosan kiabálsz baj esetén, mivel a műholdas kapcsolat a vasfüggönyön túl nem támogatott.

Prediktív szövegbevitel

Ez az, amit minden egyes rendszerfrissítés után elsők között nézek meg merő kíváncsiságból. A prediktív szövegbevitel annyira 2000-es évek eleje, hogy az okostelefon-éra egyik első, bevitelt megkönnyítő képességeként debütált, miután a fizikai gombok elhagyása miatt elég sokan bénáztak (és bénáznak azóta is) az üvegen való gépeléssel. Hovatovább ez volt az első, komolyabb okostelefonos gépi tanulásos use case sok-sok évvel az AI-korszak kezdete előtt.

Az Apple készülékekre is elérhető jó pár éve prediktív bevitel támogatás magyarul, csak éppen nem a gyári billentyűzeten és ezen lassan két évtizednyi iOS-kiadás sem változtatott eddig, vagyis nyugodjon mindenki szépen bele, hogy ez már örökre így marad. Aztán persze más nyelvek tapasztalatai alapján ez nem is biztos, hogy akkora baj.

Ó, hogy az az o!...

Azért ettől függetlenül a magyar billentyűzethez is hozzányúlt az Apple az iOS26-tal, legalábbis egy betűpárost tekintve mindenképpen.

Ha magyar ékezettel gépelsz, akkor egy ideig biztos szoknod kell, hogy valami megmagyarázhatatlan okból kifolyólag az ó és az o betűket megannyi iOS-főverziót és évet követően felcserélték virtuális billentyűzeten az Apple fejlesztői.

És Neked mi a kedvenc, sosem használt iOS-szuperképességed?