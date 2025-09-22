Ransomware támadás bolygatta meg az európai reptereket

Egyelőre még mindig fennakadások tapasztalhatók Európa számos nagy repülőterén egy szeptember 19-én történt kiberbiztonsági incidenst követően, mely a Collins Aerospace által biztosított automatikus check-in rendszereket célozta. Az EU kiberbiztonsági ügynöksége (ENISA) hétfőn erősítette meg a kibertámadás, egészen pontosan zsarolóvírusos támadás tényét, és az alkalmon kapva felhívta a figyelmet a kritikus infrastruktúrákat érintő támadások növekvő kockázataira.

A Collins és az RTX az incidens megerősítésén túl nem hoztak nyilvánosságra további technikai részleteket, az ENISA pedig csak annyit árult el, hogy sikerült azonosítani a ransomware típusát. Egyelőre nincs olyan fenyegetési szereplő vagy csoport sem, aki vállalta volna a felelősséget, de brit politikusok vizsgálatot sürgetnek az esetleges orosz érintettség kivizsgálására.

A támadás a Collins Aerospace légitechnológiai szolgáltató MUSE rendszereit célozta, mely számos légitársaság utasfelvételi rendszerét kezeli egész Európában. A vállalat az RTX Corporation része, amely korábban Raytheon Technologies néven volt ismert. A cég hivatalos kommunikációja szerint a probléma csak „korlátozott számú repülőteret érint”, és elsősorban az elektronikus check-in és poggyászfeladás működésképtelenségét idézte elő.

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is. Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

A repülőterek üzemeltetői hangsúlyozták, hogy az incidens egy szolgáltatói platformot érintett, nem pedig a helyszíni biztonsági rendszereket vagy a légiforgalmi irányítást. Az ENISA az érintett repülőterekkel szorosan együttműködik, köztük a brüsszeli, és az Európa legforgalmasabbnak számító londoni Heathrow reptérrel, de a teljes funkcionalitást visszaállító folyamat a tájékoztatás alapján még nem ért véget és az utolsó szakaszban tart.

A péntek este történt incidens miatt több reptéren a személyzet kénytelen volt manuális módszerekre váltani, ami hosszú sorokhoz és késésekhez vezetett, ezért több ezer utas rekedt a helyszínen, vagy kényszerült hosszú várakozásra. A brüsszeli repülőtér iPadeket és laptopokat használt az utasok online becsekkolásához, de a nagyjából 550 induló és érkező járatból 60-at még törölni kellett hétfőn. A berlini repülőtérnek hétfőn a szokásosnál élénkebb utasforgalmat kell kezelnie a maraton miatt, de mivel továbbra sem sikerült helyreállítani a check-in rendszereket, többórás késésekkel lehet számolni egyes indulások esetében.

A kiberbiztonsági szakértők szerint az eset újabb figyelmeztetés arra, hogy a központosított szolgáltatóktól való nagymértékű függőség sebezhetővé teszi a kritikus infrastruktúrákat. Ha egy szolgáltatást egyetlen külső félre bíznak, elég egyetlen meghibásodási pont, hogy több telephely működésében is zavar lépjen fel, ezzel pillangóhatást elindítva. A légiközlekedési ágazatot érintő kibertámadások száma 2024 és 2025 között 600%-kal nőtt, ami a szakértők szerint rávilágít a jelenlegi módszerek sebezhetőségére, ezért vésztervek kidolgozására, és erősebb védelemre sürgetnek.