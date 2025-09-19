Külön appok streamelésével bővül a felhős Windows 365

Nyilvános előzetes állapotban elérhetővé vált a Microsoft új Windows 365 Cloud Apps nevű szolgáltatása, mely lehetővé teszi az IT adminok számára, hogy a felhasználóknak csak egyes alkalmazásokhoz, például az Outlookhoz vagy a Word-höz adhassanak hozzáférést a Windows 365 felhőalapú virtuális számítógépeken ahelyett, hogy egy komplett Cloud PC környezet kéne biztosítani minden felhasználónak.

A felhasználók a dedikált Windows Appon keresztül férhetnek hozzá az engedélyezett alkalmazásokhoz, melyek körét folyamatosan bővíti majd a Microsoft. A szervezetek így egy modernebb virtuális asztali infrastruktúra (VDI) környezetet kapnak az erőforrások hatékonyabb kihasználásával, emellett egyszerűsíthetik a felügyeletet és csökkenthetik a terhelést.

Mivel a Windows 365 Cloud Apps csak a felhasználók számára szükséges alkalmazásokat streameli anélkül, hogy a teljes asztalt betöltené, ideális az egyes feladattípusok köré épülő szerepkörökhöz. A streamelt alkalmazások megosztott módban futban Windows 365 Frontline Cloud PC környezetben, így főleg az olyan feladatközpontú, vagy nagyobb fluktuációval járó pozícókat kínáló területeken lehet hasznos, mint a kiskereskedelem, az egészségügy és a kormányzati szféra.

Az appok streameléséhez Windows 365 Frontline licenc szükséges, melynek modellje lehetővé teszi a megosztott felhőalapú számítógépekhez való hozzáférést a műszakos vagy részmunkaidős munkavállalók számára, korlátlan számú felhasználót engedélyezve licencenként, egyszerre egy aktív munkamenettel. A Windows 365 Frontline jelenleg csak az Azure Global Cloud szolgáltatáshoz kérhető.

A szolgáltatással a Microsoft a virtuális asztali számítógépek és az alkalmazásstreaming területén erősít, ahol az Omnissa számít vezető szereplőnek. A redmondiak évek óta próbálják növelni a Windows kereskedelmi értékét, ennek egyik kiemelt része a felhőalapú PC-k használatának ösztönzése a szervezetek számára a Windows 365 rendszerrel. A Microsoft korábban Windows Virtual Desktop termékkel indult el az úton, amit átnevezett Azure Virtual Desktop-ra, majd pár éve elindította a Windows 365-öt.