Pszichés nyomás kapcsán (is) vizsgálja a GVH a Duolingót

Ma már kevesen vannak, akik ne hallottak volna a Duolingo nyelvtanuló alkalmazásról, amit Magyarországon közel 380 ezren használnak napi rendszerességgel webes felületen és mobilon egyaránt. Bár kétségkívül szórakoztató, de többen megkérdőjelezik az app hatékonyságát, például mivel nem tanítja meg az alapvető készségeket a hétköznapi beszélgetésekhez, előbb ismerteti meg a felhasználót rengeteg szóval mint ahogy mondatba tudná fogalmazni őket, köztük gyakran nagyon ritkán használatos kifejezésekkel is. A fordítási feladatok pedig sokszor túl egyszerűek ahhoz, hogy meg lehessen érteni a nyelvtani finomságokat. Az biztos, hogy az anyanyelviekkel folytatott tanulással több fejlődést lehet elérni mint egy alkalmazással, de a felhasználók kedvelik a Duolingót a játékos tanulás előnyeinek beépítése, a motivációs hatása és természetesen az ingyenessége miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) szerint azonban a Duolingo kereskedelmi gyakorlata több okból is tisztességtelen lehet, ezért versenyfelügyeleti eljárást indított az amerikai vállalkozással szemben. Az egyik kifogásolható gyakorlat, hogy a cég a webes és mobil-applikációs felületeinek használati feltételeire és működésére vonatkozó tájékoztatóit nem tette könnyen, illetve magyar nyelven hozzáférhetővé a magyarországi fogyasztók számára.

Ennél kényesebb terület, hogy hivatal szerint valószínűsíthetően megalapozatlan piacelsőségi állítás lehet a „Duolingo – A nyelvtanulás legjobb módja a világon” szlogen. A cég olyan valószínűsíthetően megtévesztő állításokat alkalmaz az online nyelvtanulási szolgáltatásától várható eredményekről, mint hogy „1 hónapnyi Duolingo-használat után 10 nyelvtanulóból 9 magabiztosan beszéli a nyelvet”.

A hivatal szerint azt is érdemes alaposabb vizsgálat alá venni, hogy a Duolingo homályos, félreérthető vagy időszerűtlen módon tájékoztatja a fogyasztókat, a szolgáltatásának ingyenes igénybevételének korlátairól (például az egy nap elvégezhető leckék számáról). A fogyasztók zavarása révén nem kívánt, direkt marketing üzeneteket küld a szolgáltatása minél gyakoribb és rendszeres használatának, illetve a fizetős verzió igénybevételének ösztönzésére.

A Gazdasági Versenyhivatal gyanúja szerint a Duolingo a fenti gyakorlatokkal megtévesztheti a fogyasztókat, és olyan ügyleti döntésekre késztetheti őket, melyeket egyébként nem hoznának meg. A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette - az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.