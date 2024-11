A Windows 10 vége, nem az AI hajthatja meg a laptopok eladásait

A globális laptop-piac az előrejelzések szerint 4,9 százalékkal nőhet 2025-ben, de ezt a növekedést elsősorban nem a különféle AI-PC-k iránti kereslet hajtja majd, sokkal inkább a kereskedelmi frissítési ciklusokkal és a Windows 10 támogatási időszakának végével áll majd összefüggésben – írja a TrendForce friss jelentése. A piacelemző szerint a szállított laptopok mennyisége az év végére a mérsékelt fellendülés jeleit mutatja, de mivel az AI-PC-k piaca egyelőre korlátozott, a kategóriának még nem lesz különösebben látható hatása.

A piac egészét tekintve idén a kereskedelmi laptopok eladásait sok tényező lassította, köztük a gazdasági és a politikai események által keltett bizonytalanság, ami visszavetette a fogyasztók vásárlási kedvét. Ennek ellenére összesen 174 millió eszköz találhat gazdára év végére, ami 3,9 százalékos növekedést eredményezhet az évet tekintve.

A Gartner elemzője szerint a vállalkozások ugyan szeretnének beruházni a modernebb PC-kre, de az új kategóriát képviselő eszközök még nem elég meggyőzőek üzleti felhasználási célok tekintetében, és a keresleten nem segít az sem, hogy a jelenleg kapható AI-PC-k 10-15 százalékkal drágábbak a hagyományos eszközökhöz képest. Egyelőre az is kérdéses, pontosan mire lesznek jók ezek az eszközök és milyen plusz hozzáadott értéket kínálhatnak a gyakorlatban.

Gyártótól függően a definíciók is eltérőek: az Intel szerint a legújabb processzorral felszerelt, neurális feldolgozóegységet tartalmazó gépek már AI-PC-nek tekinthetők, míg a Microsoft Copilot+ márkajelzés a 40 TOPS vagy nagyobb teljesítményű NPU-val ellátott eszközök esetében használja az elnevezést. Mindeközben a Microsoft aggreszívan próbálja rávenni a Windows 10 rendszert használókat a Windows 11-re való frissítésre, ami egy réteg számára új hardverbe való beruházást is jelent.

Az elemzők egy másik fontos tényezőt is említenek: vélhetően az USA kereskedelmi politikája is átalakulhat a következő időszakban, ha a Trump-kormányzat esetlegesen emeli az importvámokat, aminek további hatásai lesznek érezhetők, mivel Kína továbbra is domináns gyártási központ a szektorban.