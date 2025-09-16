Újabb 26 milliárd forintot kapott a Seon
80 millió dolláros befektetési kört zárt a legértékesebb magyar startupként számon tartott Seon, amiből a további terjeszkedést és a valós idejű észlelési rendszere fejlesztését tervezi finanszírozni.
Az online csalásmegelőzésre specializálódott Seon bejelentette, hogy 80 millió dolláros (kb. 26,5 milliárd forintos) Series C tőkebevonási kört sikerült zárnia, mely összeget főként platformja bővítésére, a globális terjeszkedésre és a valós idejű észlelési technológiájának fejlesztésére tervez fordítani. A befektetést az amerikai Sixth Street Growth vezette, amihez csatlakoztak a már meglévő befektetők, így az amerikai IVP és Firebolt, a svéd Creandum, az új befektetők listáján pedig megjelent a Hearst neve is.
A Seon egy online csalásmegelőző fintech startup, működésének alapja, hogy a legkülönfélébb forrásokból származó digitális lábnyom komplex elemzésével kiszűrik a potenciális csalókat az online tranzakcióknál. Gépi tanulásra építő megoldásuk elemzi az IP címet, az email címet, közösségi médiás információkat és egyéb online viselkedést, mielőtt a vásárlás szándékról eldönti, van-e benne biztonsági kockázat.
A céget 2017-ben corvinusos egyetemistaként alapította Kádár Tamás és Jendruszák Bence – bosszúságból. Kriptovaluta-kereskedő oldaluk fejlesztésekor sokszor futottak csalókba, így végül ezek kiszűrésére kezdtek a fejlesztésekbe. Mára olyan ügyfeleket szolgálnak ki, mint a Revolut., a Patreon, a Nu Holdings, az Afterpay, vagy a Spotify Technologies.
A Seon 2022-ben rekordösszegű 94 millió dolláros (kb. 32 milliárd forint) befektetést kalapozott össze a Series B befektetési körében, ami történelmi sikernek számított, hiszen magyar startup nem járt még a közelében sem ekkora befektetésnek ezen a szinten. Azóta a cég árbevételét sikerült megötszörözni, de mivel egy cég értékét a bevétel és az iparági szorzó adja ki, utóbbi bezuhanásával félő volt, hogy alámennek az előző értékelésüknek. Ezt végül sikerült elkerülni – árulták el a Forbesnak. A Series C kör után így az indulás óta összesen már 187 millió dollárnyi tőként sikerült bevonni összesen.
A Forbesnak adott interjújában a Seon elárulta, hogy a jövőben prediktív modellekkel készülnek, amelyek felismerik a kialakulóban lévő csalási mintákat, mielőtt azok széles körben kárt okozhatnának. Erre azért van szükség, hogy a platformjuk olyan gyorsan tudjon alkalmazkodni, ahogyan a csalók új módszereket találnak. A terjeszkedésben továbbra is azt a stratégiát követik, hogy fejlődő piacokon indulnak el még a versenytársak előtt, így könnyebben domináns szereplők lesznek. A Seon így az ázsiai csendes-óceáni térségben menetel tovább, és elkezdi kiterjeszteni jelenlétét Latin-Amerikában is a helyi szabályozási követelményekhez igazított megoldásokkal.