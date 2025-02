Olcsósodhat a Teams nélküli Microsoft 365

A Microsoft növelni tervezi az árkülönbséget a Teams appal együtt, valamint anélkül értékesített Microsoft 365-csomagok közt, hogy elkerülje a potenciális uniós bírságot. A gyakorlatban ez valójában azt eredményezheti, hogy a videókonferencia-chat app nélküli Office-szolgáltatások még olcsóbbak lesznek. Ez egyben előnyt jelenthet a riválisok számára, mivel olcsóbban kínálhatják videokonferencia- vagy produktivitási szoftvereiket, ezzel elvonva piaci részesedésüket a Microsofttól. Természetesen a redmondiak ezt nem önszántukból teszik, hanem mert ezzel lehetséges elkerülniük egy több mint 24,5 milliárd dolláros bírságot, ami a vállalat 2024-es globális bevételének 10 százaléka.

A Teams 2017-ben lett ingyen hozzáférhetően az Office 365 (átnevezés után Microsoft 365) része, váltva a Skype Vállalati verzióját, és rendkívül népszerűvé vált a világjárvány alatt. 2020-ban azonban panaszt nyújtott be a Slack, mely egyebek mellett azt kifogásolta, hogy a Microsoft illegálisan építette be a Teams-t az Office programcsomagba, továbbá megnehezítette annak eltávolítását, és nem tette lehetővé, vagy megnehezítette a riválisok számára, hogy platformjaikat a Microsoft Office termékeikbe bármilyen szinten integrálják. Ezt követően a redmondi cég bejelentette, hogy leválasztja egymásról az alkalmazásokat az EU-ban és Svájcban, amit később már világszerte is meglépett.

Ezt követte az Office 365 irodai szoftvercsomagok árazásának és struktúrájának módosítása: a vállalatoknak lehetővé vált olyan havi vagy éves előfizetést vásárolniuk, mely nem tartalmazza a Teams kollaborációs platformot. A Teams nélküli Office-t 2 euróval olcsóbban kezdte el árusítani a cég, mint a videoalkalmazással együtt. A Teams standalone termékként is elérhető, ez esetben viszont havi 5 euróba kerül.

A csomagok átalakítása és újraárazása egy proaktív lépés volt az uniós versenyjogi vizsgálat megnyugtató lezárásának irányába, de a Bizottságot még nem sikerült teljesen meggyőzni, mely visszajelzést kért be néhány cégtől. A megkérdezett versenytársak elmondásuk szerint a Microsoft jobb interoperabilitási feltételeket kínál, hogy megkönnyítse a versenyt. Ha a Bizottság pénzbírság vagy jogsértés megállapítása nélkül elfogadja a Microsoft újragondolt ajánlatát, akkor onnantól kezdve munkaerőt és erőforrásokat szabadíthatna fel arra, hogy áthelyezze a fókuszt az Apple-lel és a Google-lal kapcsolatos vizsgálataihoz.