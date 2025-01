Copilotot kap a fogyasztói Microsoft 365 is

A személyes és családi Microsoft 365 előfizetési csomagokba is beépíti a Microsoft az AI-alapú Office-funkciókat, de ennek eredményeként az árakat is megemeli, ami eddig nem volt jellemző. A Microsoft 365 előfizetők eddig az alapdíjon felüli 20 dollárért használhatták a Copilotot olyan appokban, mint a Word, az Excel és a PowerPoint a Copilot Pro csomag hozzáadásával, de a későbbiekben ezek a képességek már a Microsoft 365 appok integrált részeivé válnak a havi plusz 3 dollárért. A már meglévő előfizetők számára adott a lehetőség, hogy továbbra is az eddigi áron jussanak hozzá a szolgáltatáshoz, amennyiben nem igénylik az AI-funkciókat, de csak korlátozott ideig.

A lépés azt sugallhatja, hogy a szolgáltatásra nincs kellő érdeklődés, és a felhasználók nem hajlandók havi 20 dollárral többet fizetni az AI-alapú Office-szolgáltatásokért, de a Microsoft inkább úgy magyarázza, hogy szeretné minél szélesebb körben eljuttatni a technológiát a felhasználókhoz. Természetesen ez sem jelent korlátlan használatot: a Copilot AI használata havi 60 kreditre van korlátozva, ami felhasználható kép- és szöveggenerálásra. A cég ígérete szerint a felhasználói promptokat nem használják fel a modellek képzéséhez.

A korábbi Copilot Pro csomag sem szűnik meg, ahogy a havi 20 dolláros ára sem lesz kevesebb a power userek számára, akik korai hozzáféréssel próbálhatják ki a legújabb funkciókat, illetve kreditkorlátozás nélkül használhatják ki az AI-funkciókat. A Microsoft 365 Personal és Family előfizetések ára lényegében 12 év után első alkalommal emelkedik, ami az USA-ban 3 dollárt jelent majd, de idővel más piacokon is lehet rá számítani hasonló mértékben.

A következő évben a cég opcióként kínálja a Personal Classic és Family Classic csomagokat a meglévő Microsoft 365-előfizetők számára, amik ugyan AI-mentesek lesznek, de a biztonsági és kisebb funkciófrissítéseken túl más újításokat nem tartalmaznak. Egyelőre nehéz megjósolni, hogy a lépés miként befolyásolhatja a Microsoft 365 előfizetőinek számát, hányan fogják inkább lemondani az előfizetésüket az emelés miatt, vagy egyszerűen csak elfogadják az AI-funkciókkal együtt a drágulást is.