Finn partnerrel felügyeli teljes hálózatát a One
Kiterjesztette együttműködését a 4iG Csoport a finn Elisa Polystarral, melynek részeként új hálózatfelügyeleti rendszert vezet be a cégcsoport távközlési vállalata, a One Magyarország. Az implementációt követően a szolgáltatások színvonalának javulására számít az operátor.
A One Magyarország egy hónapon belül az ex-vodafone és az ex-digi teljes szerződésállományát és szolgáltatásait egy cégjogi entitással fogja kezelni, ami a szerteágazó szolgáltatások és különböző hálózati technológiák miatt egy kihívásokkal teli időszak végére tesz pontot. Ezen időszak alatt a pedig a Vodafone-tól megörökölt mobilhálózati infrastruktúra - nem minden szempontból pozitív - örökségét is cipelnie kellett a szolgáltatónak.
A cégcsoport mai közleménye szerint ugyanakkor a következő nem egészen egy évben jelentős mértékben javulhat majd főleg a mobilhálózat szolgáltatásminősége, mivel a One Magyarország új hálózati szolgáltatásfelügyeleti rendszert vezet be, melyet a cég korábbi partnere, a finn Elisa Polystar szállít majd, miután megnyerte az erre kiírt tendert.
Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.
A szolgáltató szerint a rendszer a One Magyarország hálózatának teljes infrastruktúráját lefedi, a központi elemektől egészen a mobil hozzáférési hálózat elemekig biztosítva a valós idejű átláthatóságot. Ez lehetővé teszi a hibák és teljesítményproblémák gyors felismerését, így sokszor még azelőtt történhet beavatkozás, hogy az ügyfelek bármilyen fennakadást tapasztalnának.
A megoldás alapot teremt a mesterséges intelligenciát és gépi tanulást is alkalmazó további fejlesztésekre, amelyek automatikusan észlelik a hálózati anomáliákat, teljesítményproblémákat vagy akár a biztonsági fenyegetéseket. Ennek köszönhetően nemcsak a hibák elhárítása válik gyorsabbá, hanem a fennakadások is megelőzhetővé válnak, ami stabilabb szolgáltatást és magasabb szintű ügyfélélményt biztosít - hangsúlyozzák a One-nál.
Az Elisa Polystar a független hálózatfelügyeleti rendszerek egyik legismertebb és legelismertebb EU-s beszállítója. Az általa kínált megoldásokhoz hasonló a mobilszolgáltatók hálózatieszköz-beszállító partnerei is nyújtanak első kézből.
A 4iG Csoport partnere, a One Magyarország mobilhálózatának stratégiai beszállítója, a kínai Huawei szintén rendelkezik ilyen platformokkal (iManager U2000, illetve az újabb, felhőalapú hálózatmenedzsment platform, az iMaster NCE) - a One-nál ezek helyett használják majd a finn beszállító megoldását.