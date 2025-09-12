Lezárta a Teams-ügyet az EU

A tavasszal kiszivárgott híreknek megfelelően végül bírság nélkül megúszta az Európai BIzottság Teams-vizsgálatát a Microsoft, mivel a cég végül olyan engedményeket tett, mellyel biztosítottá vált, hogy a Teams kollaborációs platform nem élvez a jövőben a versenytársak által kifogásolt jogosulatlan előnyt a Microsoft 365 csomagok disztribúciója által.

A Teams 2017-ben lett ingyen hozzáférhetően az Office 365 (átnevezés után Microsoft 365) része, váltva a Skype Vállalati verzióját, és rendkívül népszerűvé vált a világjárvány alatt. 2020-ban azonban panaszt nyújtott be a Slack, mely egyebek mellett azt kifogásolta, hogy a Microsoft illegálisan építette be a Teams-t az Office programcsomagba, továbbá megnehezítette annak eltávolítását, és nem tette lehetővé, vagy megnehezítette a riválisok számára, hogy platformjaikat a Microsoft Office termékeikbe bármilyen szinten integrálják.

Az évek óta húzódó ügy során a Microsoft 2023-ban az Európai Unióban leválasztotta a Teams előfizetést a Microsoft 365 csomagokról, és a kollaborációs applikáció nélküli előfizetéseket 2 euróval leárazta, míg a Teams licenceket önállóan havonta 5 euróra árazta be.

A csomagok átalakítása és újraárazása egy proaktív lépés volt az uniós versenyjogi vizsgálat megnyugtató lezárásának irányába, de a Bizottságot első körben nem sikerült teljesen meggyőzni, mely a riválisoktól kapott visszajelzésekre építve további intézkedéseket várt el a redmondiaktól.

A vállalat válaszul újabb ajánlatot nyújtott be a Bizottságnak, mely ezúttal nagyobb árdifferenciát tartalmazott, illetve vállalta, hogy a rivális platformok integrációján tovább javít - ezeket a vállalásokat már elfogadhatónak tartotta jogsértő állapot megszüntetése érdekében a Bizottság.