Tragikusan sült el a közösségi platformok betiltása Nepálban

180 fokos fordulatot vett Nepál, és az elmúlt időszak tragédiái után visszavonta a múlt héten bevezetett intézkedést, mely korlátozásokat vezetett be a közösségi platformok használatára. A nepáli kormányzat augusztus 25-én vezette be az új irányelvet, mely a külföldi közösségi platformok üzemeltetői számára előírta, hogy regisztrálják működésüket, és jelöljenek ki helyi kapcsolattartót. Mivel a legtöbb platform nem teljesítette a mindössze hétnapos határidőt, a kormány több mint 26 platformhoz, köztük a Facebookhoz, YouTube-hoz és Instagramhoz való hozzáférés letiltására utasította a helyi szolgáltatókat. Mivel a TikTok és a Viber üzemeltetői eleget tettek a regisztrációs kérésnek, ezek a felületek továbbra is elérhetőek maradtak.

A közfelháborodás viszont nem várt következményekkel járt, a több ezer fős, indulatos országos tüntetések során legalább 19-en haltak meg, és több mint százan sérültek a jelentések szerint. A felkeléseket jellemzően fiatalok vezették, melyeket több területen is erőszakos összecsapásokat kísértek a rendfenntartó szervekkel. Nepál miniszterelnöke, KP Sharma Oli szerint a tüntetések a beszivárgó agitátorok miatt váltak erőszakossá, de a kormány soha nem ellenezte az új generáció követeléseit. A kormány a tragédiákra válaszul úgy döntött, hogy visszavonja a tiltást.

A különféle nemzetközi és emberi jogi szervezetek, köztük az ENSZ és az Amnesty International aggodalmukat fejezték ki a tilalom és a kormány tüntetésekre adott válasza miatt, és felszólították a hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben és biztosítsák a békés gyülekezés jogát.

A közösségi média felületeket érintő tervezett korlátozások Nepál szélesebb körű kezdeményezésének részét képezik, mely szigorúbban szabályozná és felügyelné a terjedő tartalmakat. Egyesek szerint ahhoz is köze lehet az ügynek, hogy a betiltás előtti hetekben a közösségi médiában elindult egy „nepo gyerek” kampány, amely a politikusok gyermekeinek fényűző életmódját és a korrupciós vádakat emelte ki, így az intézkedésnek sokak szerint valójában a cenzúra lett volna a célja.

Idén év elején a nepáli kormányzat egy új, még jóváhagyásra váró törvényjavaslatot nyújtott be a social media platformokra vonatkozóan, ami szintén felháborodást váltott ki, mivel börtönbüntetéssel és pénzbüntetéssel sújtaná a „nemzeti szuverenitást és érdekeket sértő" bejegyzések megosztóit. Kritikusai szernt ez a javaslat súlyosan alááshatja a sajtószabadságot és a digitális véleménynyilvánítás szabadságát.