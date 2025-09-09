Inter-site CA: a mobilhálózatok új Szent Grálja

Nagy-Britannia legnagyobb mobilszolgáltatója, a BT Csoporthoz tartozó EE bejelentette, hogy a világon elsőként bekapcsolta 5G-hálózatán azt a szoftveres megoldást, mely lehetővé teszi hogy a kompatibilis készülékek több, egymással szomszédos, vagy egymáshoz közel lévő állomás szabad kapacitását egyszerre vegyék igénybe, ezzel jelentősen csökkentve a forgalmi torlódásokat.

Az EE első számú beszállítója, a svéd Ericsson által Advanced RAN Coordination-nek (ARC) nevezett technológia egy régóta létező megoldásra, a vivőaggregációra (carrier aggregation, azaz CA) épül, ezzel az eljárással azonban a downlink kapcsolatot nem egy, hanem kettő vagy akár több állomás biztosítja párhuzamosan, megosztott spektrumerőforrásokkal.

Az EE az ARC bekapcsolásával a szolgáltató által kiadott közlemény szerint átlagosan 20%-os kapacitásnövekedést ért el, míg ideális körülmények között a kapacitás duplája is elérhető a hálózaton. Mindezt a szolgáltató szerint újabb állomások létesítése nélkül, pusztán a meglévő 5G Standalone (5G SA) állomások rádiós rétegének szoftveres frissítésével sikerült elérni.

Az operátor szerint az inter-site CA-val növelhető többek között olyan szolgáltatások minősége, mint a videostreaming, illetve általában véve konzisztensebbé, megbízhatóbbá válhat általa a kapcsolat, különösen csúcsidőben, a hálózat csúcsterhelése esetén. Az eljárás minden olyan készülékkel kompatiblils, mely támogatja az 5G SA kapcsolatot, külön szoftveres beállítás nélkül.

Az új technológia elsőként Manchesterben és Edinburgh-ben érhető el, a megoldás bevezetése pedig folyamatosan zajlik a nagyvárosokban, párhuzamosan a 4G-től már teljesen függetlenített 5G SA hálózati topológia bevezetésével. Az EE idén év végére ez utóbbi technológiát 17 városban kapcsolja be, a tervek szerint az 5G SA kapcsolat jövő áprilisra 41 millió brit állampolgár számára lesz elérhető.

Hazánkban 5G SA alapú kereskedelmi szolgáltatása egyedül a Yettel Magyarországnak van, amit a cég a C-sávra kihegyezett 5G-s hálózatán országos szinten elérhetővé tett korábban.