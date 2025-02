Minden chipgyártásra szánt támogatást felülvizsgálhat az USA

Az összes, már megkötött támogatási szerződést újratárgyalna, illetve számos, a támogatások igényléséhez szükséges feltételt megváltoztatna a Fehér Ház a Biden-adminisztráció által gründolt CHIPS Act dotációs törvényben - írja bennfentes forrásokra hivatkozva a Reuters.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az amerikai félvezetőgyártás felvirágoztatására létrehozott, 39 milliárd dolláros dotációs alap szabályai pontosan hogyan és mikor változhatnak, illetve született-e már az ügyben konkrét döntés. Egyes félvezetőipari szereplők azonban a napokban arról kaptak tájékoztatást, hogy a Trump-adminisztráció vizsgálat alá vont több olyan kondíciót is, melyeket Donald Trump beiktatása óta hozott elnöki rendeletei érinthetnek.

Az értesülések szerint a felülvizsgálati folyamat egyaránt lassíthatja a program bírálati és folyósítási szakaszait.

Bérezés, trendezés, 50-es lötyögés Kijött a legnépszerűbb hazai bérkutatás, átfutottuk mit fognak a hazai szakemberek elhinni vagy éppen nem elhinni. Kijött a legnépszerűbb hazai bérkutatás, átfutottuk mit fognak a hazai szakemberek elhinni vagy éppen nem elhinni.

Bérezés, trendezés, 50-es lötyögés Kijött a legnépszerűbb hazai bérkutatás, átfutottuk mit fognak a hazai szakemberek elhinni vagy éppen nem elhinni.

A Reuters több forrása is arról számolt be, hogy a Fehér Ház a támogatási alap számos keretszabályával nem ért egyet, melyet egyébként Donald Trump a kampánya során többször is hangsúlyozott. Az egyik ilyen kritika volt az elnök részéről, hogy jóllehet a CHIPS Act célja, hogy a félvezetőgyártást visszahozza amerikai földre, nincsenek kellő garanciák arra nézve, hogy az odaítélt támogatásokból az érintettek külföldi érdekeltségeiket finanszírozzák.

Külföld alatt jelen esetben leginkább Kínát kell érteni, egy forrás szerint legalábbis az elnököt frusztrálja, hogy egyes, támogatást elnyert cégek a szerződéskötést követően több tengerentúli beruházási projektet is bejelentettek.

A CHIPS Act támogatási keret legnagyobb várományosainak, így az Intelnek, a TSMC-nek, a Samsungnak és az SK Hynixnek kivétel nélkül vannak gyártóüzemei Kínában is. Az említett cégek közül az Intelnek eddig a megítélt támogatásból 2,2 milliárd, a TSMC-nek pedig 1,5 milliárd dollárt már folyósított a Chips Program Iroda.